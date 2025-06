Magyarországon jelen van a háborús propaganda külföldi finanszírozása

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány értékelte a háborús helyzetet, „és nem sok bizakodásra okot adó fejleményt lehet látni, a háború nem a béke irányába halad, nem kifelé tartunk a háborúból, hanem befelé”.

Brüsszel továbbra is a háborút támogatja, de, mutatott rá Gulyás Gergely, „Európában vannak ezzel ellentétes vélemények is, ilyen szempontból a lengyel választási kampány, különösen az elnökválasztás eredménye is reményekre ad okot”.

A cikk emlékeztet, hogy az ügy súlyosságára vall az, hogy a magyar miniszterelnök hétfő délutánra még a Védelmi Tanács ülését is összehívta.