Így épült be az ukrán titkosszolgálat a Magyar Péter vezette Tisza Pártba (2. rész)

A Magyar Nemzet kétrészes összefoglaló cikkben mutatja be, miként hálózta be a legnagyobb ellenzéki pártot az ukrán szolgálat. Most a cikk máspdik részét olvashatják.

A napilap Tseberrel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy ő volt az, aki 24 óra alatt leszervezte Magyar Péter ukrajnai útját, illetve találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét.

A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt.

Jobboldali pártot alapítottak volna, de Magyar feltűnése közbeszólt

Idetartozhat a bukott vezérkari főnök teplicei útja is, ahova elkísérte régi jó fegyverbizniszben utazó ismerőse, a baloldali milliárdos Wéber János. A csehországi településen találkoztak egy helyi üzletemberrel, befektetővel, Mykola Smetankával. Utóbbi férfi jó kapcsolatot ápol Tseber Rolanddal. Megírtuk azt is, hogy Wéber és köre arra biztatta Ruszin- Szendit, hogy alapítson egy jobboldali pártot, ám ez Magyar Péter színre lépésével meghiúsult.

Pénzt juttattak a Tisza Pártnak

Ezután jelentkezett a volt vezérkari főnök Magyar Péteréknél, és lett a Tisza Párt honvédelmi szakértője. Ruszin-Szendivel komoly anyagi források is érkeztek a Magyar Péter pártjához.

A pénzt pedig nem más, mint a Wéber-kör biztosította.

Ehhez a körhöz tartozott a jelenleg letartóztatásban ülő ukrán állampolgár, Holló István, akit kémkedéssel gyanúsít a rendőrség. Holló pedig bizalmas viszonyban volt Ruszin-Szendi Romulusszal. Úgy tudjuk, ez a társaság volt az, amely miatt 2023-ban menesztették Ruszin-Szendit. Ismertségét Hollóval Magyarék szakértője sem tagadta.

A TEK csapott le Hollóra

Itt érdemes visszautalnunk a korábbi cikkünkben megemlített, május 20-i Kocsis Máté-sajtótájékoztatóra. A fideszes politikus ott Tseber mellett Hollóról is részletesen beszélt. Utóbbiról Kocsis elmondta, hogy

a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.

Hollót május elején a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték (azóta a bíróság le is tartóztatta – a szerk.), és vele szemben kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.