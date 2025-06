Az Iszlám Államot dicsőítette TikTokján egy merényletre készülő német fiatal

A nyomozás során a tartományi bűnügyi rendőrség további, általa kezelt profilokat is azonosított, amelyeken szintén radikális iszlamista tartalmak szerepeltek. Később a hatóságok olyan információkhoz jutottak, amelyek szerint a fiú maga is támadásra készült, és Németország elhagyását is fontolóra vette.

Az Iszlám Állam eszméi könnyen terjednek az internetes platformokon

Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi belügyminisztere megdöbbenésének adott hangot:

Egy fiatal fiú nemcsak hogy terjesztette és dicsőítette az Iszlám Állam propagandáját, de erőszakos fantáziáit is megosztotta a nyilvánossággal. Felháborító, hogy egy 14 éves gyerek ilyen mértékben radikalizálódhat.

Reul szerint a közösségi média jelentősen hozzájárul a szélsőséges nézetek terjedéséhez. „A közösségi platformok felgyorsítják a radikalizálódás folyamatát. Ezeket a csatornákat szorosabban kell figyelemmel kísérnünk, és a szolgáltatóknak is nagyobb felelősséget kell vállalniuk a megosztott tartalmakért. Örülök, hogy a biztonsági szolgálatok időben közbeléptek” – tette hozzá a belügyminiszter.