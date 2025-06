Izrael megtámadta Iránt

A légierő repülőgépei sorozatos csapásokat indítottak Irán-szerte. A legutóbbi riasztásoknak az volt a célja, hogy az iráni rakétaindítások ne érjék váratlanul az izraeli lakosságot – derült ki a közleményből.

Izrael légicsapásokat mért Iránra péntek hajnalban, hogy megakadályozza Teherán nukleáris fegyverkezését

Fotó: SAN / Forrás: Middle East Images via AFP

Teljes körű párbeszédet folytatunk az amerikaiakkal, és jó az együttműködés velük. Azért támadunk most, mert Irán az elmúlt hónapokban jelentős előrelépést tett nukleáris fegyverprogramjában; ha úgy döntenek, csak néhány nap választja el őket attól, hogy elegendő hasadóanyaguk legyen tizenöt nukleáris bombához

– közölték.

Izraelben hajnali 3 órakor a polgári védelem vészjelzést adott ki, megszólaltak a légvédelmi szirénák és telefonokon is értesítették a lakosságot, felszólítva mindenkit, hogy menjen az óvóhelyre – írja a Magyar Nemzet.

Jiszrael Kac védelmi miniszter és az izraeli hadsereg (IDF) péntek hajnalban nemzeti szükségállapotot hirdetett az Irán elleni, megelőzőnek nevezett csapás és a lehetséges iráni válasz, a „közeljövőben várható rakéta- és dróntámadás" miatt.

Izrael egyoldalú műveletbe kezdett Irán ellen, az Egyesült Államok nem érintett a péntek hajnali légicsapásokban

– közölte az amerikai külügyminiszter Washingtonban

Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy megvédje erőit és érdekeltségeit a térségben – mondta Marco Rubio, aki egyúttal óva intette Iránt attól, hogy amerikai állampolgárokat vagy érdekeltségeket vegyen célba.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön már beszélt arról, hogy Izrael támadása Irán ellen „nagyon könnyen megtörténhet". Az elnök az Irán körüli konfliktust „nagyon egyszerűnek" nevezte, amely arról szól, hogy Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Marco Rubio most hozzátette:

Izrael arról tájékoztatta Washingtont, hogy lépése önvédelmi okokból vált szükségessé.

A közlés szerint a légicsapások lakóterületekben is kárt okoztak, és halálos áldozatai is vannak. A teheráni televízió közlése szerint az iráni légvédelem a támadás után is teljességgel működőképes maradt.

A beszámoló szerint a támadásban meghalt Hoszein Szalami, a gárda parancsnoka.

Ugyanerről írt a félhivatalos Tasnim hírügynökség is, amely a gárda egyik szócsövének számít.