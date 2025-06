A 21. században már megkerülhetetlen az űrtechnológia jelentősége (videó)

Kapu Tibor űrutazása mennyiben fogja előremozdítani, felgyorsítani a jelenlétünket a különféle űrprogramokban?

– Kapu Tibor révén 45 év után nemzeti kutatóűrhajóssal térünk vissza az űrbe. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy Farkas Bertalan 1980-as repülése után Charles Simonyi 2007-ben és 2009-ben is járt a Nemzetközi Űrállomáson. Az újabb magyar asztronauta indulása azonban egy tisztán nemzeti program, így nagyon nagy potenciállal bír a hazai kutatóintézetek és cégek számára. Tudományos tartalmának bőségét jól jellemzi, hogy Kapu Tibor mintegy harminc különböző kísérletet fog elvégezni. A módszereket, eszközöket magyar mérnökök, orvosok és kutatók fejlesztették ki. Ha egy országnak van lehetősége, képessége űrhajósok kiválasztására, kiképzésre, és a magas sztenderdeknek megfelelő tudományos programok összeállítására, akkor ez egyfajta belépőt jelent az űrkutatás világába, amely a közeljövőben egyre fontosabb lesz. Tíz éven belül a Hold körül és a felszínén is lesz emberi jelenlét a bázisállomásokon. S természetesen a Föld körüli pályán keringő űreszközöknek is szükségük van személyzetre.

Valószínűsíthető, hogy ezután nem kell majd újabb 45 évet várni egy újabb magyar kozmonautára?

– Nagyon remélem, hogy így lesz! A HUNOR (Hungarian to Orbit) csapata, amelyet vezetve megvalósítottuk ezt a programot, a kormány támogatásának köszönhetően vált valóra, hiszen biztosította a forrásokat. Szóval nem kétséges számomra, hogy a kormány és a magyar emberek egyaránt számítanak arra, hogy a megszerzett tudás és tapasztalat hasznosuljon, és nem kell évtizedeket várni egy újabb magyar kutató űrutazóra.

