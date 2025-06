Korányiék a lengyel választásokat is befolyásolni próbálták

A lengyelországi ügy központi szereplője az Akcja Demokracja nevű szervezet, amelynek 2023-as beszámolója alapján két legnagyobb támogatója a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations, valamint az amerikai székhelyű Action for Democracy. Ez utóbbi szervezet – ahogyan korábban már említésre került – a 2022-es magyarországi választások során az ellenzék kampányát is támogatta. Az Action for Democracy vezetője Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon helyettes államtitkáraként tevékenykedett.

A jelentés Lengyelországra vonatkozó részében nyíltan utal „a választás” eredményeire, ami világosan jelzi: az Action for Democracy nem is titkolta, hogy a támogatások célja a 2023-as lengyel parlamenti választások befolyásolása volt. A szervezet a helyi civil hálózatokon keresztül próbálta elősegíteni a progresszív-globalista politikai erők sikerét.

Az, hogy az általuk támogatott struktúrák az idei elnökválasztás során is megjelentek Lengyelországban, arra utal, hogy az A4D nem pusztán egyszeri akcióként tekint ezekre a beavatkozásokra, hanem hosszú távú politikai projektként kezeli azokat az országokat, ahol egyszer már aktív szerepet vállalt.

