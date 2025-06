Gulyás Gergely: fokozódik a háborús feszültség, Brüsszel nem a békét támogatja (élő) – frissül

Cikkünk a videó alatt folyamatosan frissül:

A kormány értékelte a háborús helyzetet, és nem sok bizakodásra okot adó fejleményt lehet látni – számolt be a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet:

Brüsszel továbbra is a háborút, és nem a békét támogatja.

Az Európai Tanácsban egyelőre kevesen vannak, akik az amerikai béketörekvéseket támogatnák. Fokozódik a háborús feszültség, és a külföldi titkosszolgálati aktivitás erősödését lehet látni annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kormány békepárti politikájára.

A miniszter gratulált az újonnan megválasztott jobboldali lengyel elnöknek. Örömtelinek nevezte a lengyelországi fejleményeket, de hozzátette: ezzel együtt is az Európai Tanácsban egyelőre kevesen vannak, akik az amerikai béketörekvéseket támogatnák.

– mutatott rá Gulyás Gergely.

A kormány egy szolgálati tájékoztatót is meghallgatott, ebből kiderült, hogy van Magyarországon jelenlevő finanszírozója a háborús propagandának. Ez nem csak Oroszországból és Ukrajnából érkezik, hanem máshonnan is. Ezért újságírókat fizetnek – hangsúlyozta a tárcavezető. Leszögezte: Magyarország érdeke a gyors béke. Az amerikai adminisztráció továbbra is elkötelezett a béke iránt, és reménykedni lehet, hogy ez a béke irányába vezet a következő hetekben.