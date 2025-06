Lázár János utcafórumai példanélküliek (videó)

– Lázár János egy új műfajt teremtett, hiszen eddig is voltak utcafórumok, és vezető politikusok eddig is kiálltak több helyen az emberek elé beszédeket tartani, azonban ilyen interaktív, órákon át tartó utcafórumokra nem volt példa eddig – írja közösségi oldalán Deák Dániel legújabb elemzésében. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ezeken a fórumokon tényleg bárki megjelenhet, és tényleg bármit kérdezhet, még ellenzéki aktivisták is feltehetik az általuk keménynek gondolt kérdéseket.

Lázár János pedig nem kitérő válaszokat ad ezekre, hanem részletesen kifejti az álláspontját, sok esetben úgy, hogy az még a vele szemben kritikus kérdezőt is meggyőzi.

Az elemző szerint szintén látványos, hogy miután sok esetben három óránál is hosszabban válaszol a jelenlévők kérdéseire, ezt követően Lázár János még az ott megjelent sajtómunkatársaknak is hosszasan felel a sok esetben támadó jellegű kérdéseikre.

– Ezek után azt mondani, hogy a magyar kormány elmenekül a kérdések elől, vagy fél szembenézni a kritikákkal, komolytalan – húzta alá Deák Dániel.

Az elemző arra a felvetésre is kitért, hogy Magyar Péter is tartott fórumokat. – Igen, de ezeken a fórumokon a jelenlévők nem kérdezhettek, ezeken csak Magyar Péter elmondta a kinyilatkoztatásait, majd elment – emlékeztetett, majd azzal folytatta, hogy

a Tisza Párt vezetőjét rendszeresen élőlánccal vették körbe az aktivistái, hogy még véletlenül se lehessen tőle kérdezni vagy biztonsági őrökkel vitték ki, aki nem szimpatizált Magyar Péterrel, esetleg tiltakozott ellene.

De az is jellemző, mi több, rendszeres volt, hogy a sajtó munkatársaival erőszakosan léptek fel, a vele szemben kritikus sajtósokat maga Magyar Péter is sértegette, nem adott nekik választ.

Lázár János utcafórumait dícsérte közösségi oldalán Menczer Tamás is:

