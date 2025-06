Lengyelország új elnöke ellenzi Ukrajna belépését az Európai Unióba

Első nemzetközi interjúját Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének adta Karol Nawrocki, Lengyelország új elnöke – számolt be róla a lap. Nawrocki elmondta, hogy a választási kampánya alatt intenzív támadások érték az ellenzék és külföldi szereplők részéről is, különösen az Európai Néppárt és Brüsszel irányából, akik megpróbálták aláásni jelöltségét.

Az új elnök a normalitást, a rendet, a békét és a nyugalmat akarja visszaállítani Lengyelországban

Fotó: Jakub Porzycki / Forrás: NurPhoto via AFP

Nawrocki élesen bírálta az előző, Donald Tusk vezette kormányt, amely szerinte központosította a hatalmat és rosszul működtette az állami intézményeket. Ezzel szemben a normalitást, békét és demokratikus egyensúlyt ígér Lengyelország politikai életében.

Az Európai Unióval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egy olyan közösséget támogat, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást. Szerinte a független nemzetállamok gazdasági és biztonsági együttműködésén alapuló szövetség – például a Schengeni Egyezmény – az ideális irány. Emellett reformokat ígért a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésére.

A beszélgetés során szóba került az is, mi volt a siker titka, és milyen eszközökkel tudták legyőzni a globalista liberális elitet. Nawrocki szerint a lengyelek mindig is szabadságszerető nemzet voltak, és ez a történelmi attitűd gyakran összekötötte őket a magyarokkal is. Most is ez a szabadságvágy és a szuverenitás iránti igény volt az, ami felébresztette bennük a cselekvést, és véleménye szerint ez hozta meg a sikert.

Arra a kérdésre, hogy mit hoz a jövő a lengyel polgároknak és Lengyelország barátainak, Nawrocki úgy válaszolt, hogy olyan időszakra készülnek, amely nyugalmat, békét és normalitást hoz a lengyelek számára.

Célja, hogy következetesen képviselje a lengyel állampolgárok hangját, miközben hangsúlyozta: Lengyelország szabad és független ország akar lenni az Európai Unión belül.

A magyar–lengyel kapcsolatok jövőjéről szólva megerősítette, hogy Magyarország kiemelten fontos partner Lengyelország számára.

Kiemelte, hogy a két ország előtt komoly feladatok állnak, és ebben fontos szerepet szán a visegrádi csoport megerősítésének, amely szerinte kulcsformátum lehet a NATO keleti szárnyának és a Bukaresti Kilencek együttműködésének fejlesztésében. Úgy látja, ez az együttműködés fogja szorosabban összekötni Lengyelországot, Magyarországot és a közép-kelet-európai térség országait.