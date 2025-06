Magyar Péter ukrán barátjával találkozott a Momentum bukott elnöke

Most akkor Rolikám vagy RoliKÉM? – írja Facebook-bejegyzése fölött Gelencsér Ferenc, a Momentum bukott elnöke, amelyen az látható, ahogy Tseber Rolanddal, az ukrán kémmel, Magyar Péter barátjával pózol.

Magyarországról kiutasított ukrán kémmel találkozott Gelencsér Ferenc Fotó: Képernyőfotó

Mint korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla: Gelencsér Ferenc Odesszába, Ukrajnába utazott. Azt is megírták, hogy mára Magyar Péter ifjúsági szervezete lett a Momentum. Deák Dániel elemzésében pedig kifejtette: Magyar Péter megjelenésével a globalista támogatók most egy új reménységre találtak, így a teljes propagandasajtójuk és a nemzetközi hálózatuk a Tisza mögé állt be.

Mit csinál Ukrajnában a Momentum?

Akik korábban a Momentumot, majd a közös ellenzéki listát támogatták, ma Magyar Péterben látják a reményt. A szakértő szerint ez az oka annak, hogy

a Momentum nem indul 2026-ban, annak ellenére sem, hogy az utóbbi időben a pride melletti nyílt kiállás miatt átmenetileg nőtt valamelyest a támogatottsága.

Az elemző úgy vélekedett: a teljes körű támogatásért cserébe a liberális elit azt várja el Magyar Pétertől, hogy behódol minden elvárásnak, ami Brüsszelből és a nyugati nagyhatalmaktól érkezik, így támogatja majd a genderpropagandát, a háborút, Ukrajna uniós tagságát és természetesen a migrációt is. A Momentum mostani akciójával jelenleg feltételezhetően Magyar Péterék és az ukrán titkosszolgálat akcióját fogja majd erősíteni.

A Momentum korábban is járt már Ukrajnában, most pedig kihasználhatja korábban kiépített ukrán kapcsolatait a Tisza Párt javára. A párt politikusai 2026-ban ugyanis már nem méretik meg magukat a választásokon, így minden bizonnyal szükségük lesz új pozícióra a Tisza Párt és a globalista elit holdudvarában.

Tseber Rolandról és a Tisza Párthoz fűződő viszonyáról ide kattintva bővebben is olvashat.