Menczer Tamás: tábornok úr, közel az igazság órája! (videó)

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium a héten be fogja mutatni a hangfelvételeket arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz miként is viselkedett, mit is mondott, és hogy mondta-e vagy nem mondta azt, hogy dicsőség Ukrajnának a NATO ülésein.

Hamarosan kiderül az igazság, üzente Menczer Tamás Ruszin-Szendi Romulusznak

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Itt van nekünk ez a derék Ruszin-Szendi Romulusz. Amikor ő hivatalban volt, amikor a pozícióját betöltötte, akkor ő kiment a világ legerősebb katonai szövetségének – a NATO-nak, amelynek tagjai vagyunk – az üléseire, és azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának. Nem azt, hogy dicsőség Magyarországnak, azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának, majd az ott elhangzottakról meghamisította a jelentést itthon, és azt adta a főnökeinek.

– fogalmazott a politikus.