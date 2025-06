A kormánykritikus NGO szinte teljes egészében külföldi pénzekből működik

A Soros-hálózathoz köthető K-Monitor a külföldi támogatásoknak köszönhetően növelhette jelentősen a bevételét tavaly. A 2024-es pénzügyi beszámolója szerint a szervezet 137,7 millió forintnyi bevételre tett szert, ez pedig több mint nyolc millió forintos növekedést jelent a 2023-hoz képest – tudta meg a Magyar Nemzet. Beszédes körülmény, hogy a kormánykritikus NGO – amely a saját meghatározása szerint a közpénzek átlátható felhasználásáért és a korrupció visszaszorításának elősegítéséért küzd – szinte teljes egészében külföldi pénzekből gazdálkodott az előző esztendőben: bevételeinek 89,3 százaléka, vagyis 122,9 millió forint idegen országokból folyt be a kasszájába.

A donorok között olyan nemzetközi befolyásgyakorlásra szakosodott szervezet is megtalálható mint a dollárbaloldal 2022-es kampányfinanszírozási botrányában szintén szerephez jutó National Endowment for Democracy, röviden NED. A CIA leányvállalataként is emlegetett NED 17,7 millió forinttal támogatta tavaly a K-Monitort. A holland állam által működtetett Dutch Human Rights Fundtól 6,4 millió forint folyt be a szervezethez, az Európai Unió „civil” szervezeteket támogató, CERV elnevezésű projektjéből pedig 11,7 millió forint jutott el hozzájuk.

Ugyancsak vaskos támogatások érkeztek a K-Monitorhoz a Soros György hálózatával partnerségben álló szervezetektől. A New Venture Fund 15,6 millió forintot folyósított nekik, a The Sigrid Rausing Trust ennek több mint kétszeresét: 36,2 millió forintot, a Foundation to Promote Open Society pedig 35,3 milliót.

A K-Monitor az elmúlt években is rendszeresen szerepelt a Soros-világ kifizetési listáján: 2017 és 2023 összesen 425 ezer dollárt, vagyis nagyjából 150 millió forintot kaptak a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól, az Open Society Foundations-től.

