Építőanyagokat adott át árvízkárosult székely családoknak az Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet közleményében kiemelte azt is: ezzel egy időben ivóvízadományokat osztanak a Maros megyei Kis-Küküllő mentén fekvő Gyulakután, Havadtőn és Kelementelkén is, ahol a parajdi bányakatasztrófa következtében megemelkedett sótartalom miatt fogyasztásra és főzésre is alkalmatlanná vált a vezetékes víz.

Az Ökumenikus Segélyszervezet székelyföldi segélyprogramját a 1353-as adományvonalon és a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet támogatni

Folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtése is, amelynek keretében június 2-a óta már 274 millió forint felajánlás érkezett a segélyszervezet 1353-as adományvonalára és adományszámlaszámára – tették hozzá.