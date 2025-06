Orbán Viktor: a kormány megduplázza a befolyt felajánlásokat (videó)

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, ez most indokolt, mert a székelyföldi árvízhelyzet a parajdi sóbánya vonzáskörzetén kívül, főleg Háromszéken okozott jelentősebb károkat, így ott is segíteni kell. Hangsúlyozta: most a gyorsaság a legfontosabb. Köszöni, hogy a Magyar Televízió az Ökumenikus Segélyszervezettel összefogva adománygyűjtést szervezett a mai napon, hisz a nemzeti összetartozás napja van Székelyföld megsegítésére.

A kormány úgy döntött, hogy a befolyt felajánlásokat megduplázza, tehát minden felajánlott forint mellé odatesz még egyet. Egyetlen magyar sincs egyedül

– emelte ki a minisztrelnök.

Egyetlen magyar sincs egyedül

– hangsúlyozta Facebook-videójában Orbán Viktor.

Mint ismert, a román állami tulajdonban lévő Országos Sóipari Társaság (Salrom) által működtetett parajdi sóbányába múlt hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a Telegdy-bányát is.