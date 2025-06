Orbán Viktor: ha Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút is felvesszük (videó)

Cikkünk frissül

Az európai uniós tagság ezzel jár: Ha az ukránokat felvesszük az unióba, akkor felvesszük a háborút is – tisztázta a Kossuth rádiónak adott, ma reggeli interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ha ez megtörténik, már csak idő kérdése, hogy a többi tagállam mikor vonódik be a fegyveres konfliktusba. Ezért beszélt Orbán Viktor a héten arról, hogy nem akarjuk, hogy a magyar katonák koporsóban jöjjenek haza az ukrán frontról.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Úgy véli, hogy Európa nyugati felén a vezetők beleugrottak egy háborúba, hazánk akkor is azt mondta, hogy tűzszünetet kell elérni. Ezzel szemben a nyugatiak azt mondták, hogy ez a mi háborúnk, ezért Ukrajna az európai biztonságért is harcol.

Ezért van az, hogy mi fizetjük az ukrán nyugdíjakat, a közszolgáltatásokat, a hadsereget – tette hozzá a kormányfő. Véleménye szerint Ukrajna egy napig sem tudna talpon maradni a Nyugat nélkül, az uniós tagsággal pedig csupa bajt vennének fel az EU-ba.

Orbán Viktor részletezte is: Európának nem szabad belekeveredni a háborúba. Ha felvesszük az unióba, akkor a háborút is felvesszük magunk mögé. Katonáink is meghalhatnának egy olyan háborúban, amelyhez semmi közünk. Hozzátette: ez nem a magyar érdek.

A kormányfő Ukrajna finanszírozásáról szólva elmondta: Európában sincs pénz, miközben egy másik államot akarunk fenntartani. Az amerikaiak már nem finanszírozzák az ukrán hadsereget, mert egy üzletember áll az USA élén, aki kiszámolta, hogy ez nem jó üzlet. Így ez is az EU-ra hárul. Mivel nincs pénz, hitelt kell felvenni, így egyre nagyobb gigahitelek nyomják a vállunkat.

Zelenszkij megfenyegette a magyarokat

A műsorvezető kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta: Magyarországot az ukrán elnök megfenyegette abban a héten megjelent interjúban, amit egy magyarországi médiafelület közölt le Zelenszkijvel.

Orbán Viktor szerint világos, ha egy ukrán így fogalmaz, akkor megfenyegette a címzettet.

Hozzátette: ezzel lehet eredményt elérni Nyugat-Európában, de

Magyarország nem az az ország, amely térdre esik az ukrán elnök előtt.

„Nekünk ne játsszák meg a morál bajnokait, mert erre semmi nem hatalmazza fel őket. Nem beszélhetnek velünk magyarokkal magas lóról” – fogalmazott. Mint mondta, Ukrajna bajban van és segítséget kap Magyarországtól. Beengedjük őket, etetjük őket, és taníttatjuk a gyerekeiket, biztonságba helyezzük őket. Nem kértük, hogy ezt köszönjék meg, de az túlzás, hogy még ők beszélnek tiszteletlenségről. A miniszterelnök szerint azt kell Zelenszkijnek megértenie, hogy Magyarország a magyaroké, és itt nem követelőzhet.