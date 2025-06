Orbán Viktor: teremtsünk békét vagy tűzszünetet

Míg Európában és a Biden-adminisztráció alatt az Egyesült Államokban is azt hangoztatták, hogy Ukrajnának meg kell nyernie ezt a háborút, addig a magyarok azt mondták, hogy ez bajt fog okozni, ez háborút fog hozni Nyugatra, szigeteljük el a konfliktust. Üljünk le, csillapítsuk a feszültséget, teremtsünk békét vagy tűzszünetet. A magyarok voltak az egyetlenek, akik ezt mondták

– idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Most már Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok is békepárti, ahogy néhányan már Európában is, de az Európai Unió államainak többsége még mindig folytatni akarja a háborút. Orbán Viktor szerint azonban tűzszünetre van szükség.

És meg kell beszélnünk a jövőt. Vissza kell lépnünk a háború előtti pufferzóna-koncepcióhoz. Jó, hogy van a NATO és Oroszország között egy szakasz, ami békét garantál a NATO-nak és az oroszoknak is

– jelentette ki Orbán Viktor a Ben Shapirónak adott interjúban.

A háború tönkreteszi az európai gazdaságot, hatalmas összegekbe kerül – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Az ukránoknak egy fillérjük sincs, az ukránok jól megélnek belőlünk, nélkülünk nem tudnák fizetni a nyugdíjakat, nem tudnák fizetni az orvosaikat, a tanáraikat, az ukrán állam nem létezne nélkülünk, és az ukrán hadsereg sem. Az egész ukrán hadsereget az európaiak és az amerikaiak finanszírozzák

– fogalmazott.

Az európai versenyképesség folyamatosan csökken, az energiaárak növekednek. Ez katasztrófa Európa számára, ezért a lehető leghamarabb véget kell vetnünk ennek. Ehhez pedig békére van szükség

– tette hozzá.