Orbán Viktor az elsők között állt ki a lengyel elnökválasztás győztese mellett

Mint ismert, vasárnap este 51-49 százalék arányban le is győzte liberális, globalista ellenfelét, Rafal Trzaskowskit. A varsói főpolgármester 2020 után a második elnökválasztását is elbukta, veresége pedig végzetesen meggyengítheti a 2022-ben Márki-Zay Péter és a magyar balliberálisok mellett szintén sikertelenül kampányoló miniszterelnököt, Donald Tuskot is, erről bővebben ITT olvashat.