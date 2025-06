Így szerezte vagyonát az a milliárdos, aki bevásárolta Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Pártba

Rendőrségi terrorelhárítóból lett fegyverkereskedő és milliárdos, a 2000-es években szoros kötelékek fűzték a szocialista párthoz, tavaly pedig bevásárolta Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Pártba, emellett ismeri az ukrán kémbotrány egyik főszereplőjét, Holló Istvánt és ismernie kell a másik résztvevőt, Tseber Rolandot is. Címszavakban így összegezhető a Magyar Nemzet májusi tényfeltáró írása, amelyben Wéber János baloldali milliárdost mutatta be. Az akkori cikkben a lap elsősorban arra koncentrált, hogy felfedje, miként mozgott és mozoghat manapság az üzletember a politikai térben, most viszont azzal foglalkozik, hogy az elérhető adatok alapján milyen tényezők segítették Wéber meggazdagodását. A baloldali kormányok idején kiírt közbeszerzései eljárások biztosan ide sorolhatók.

Wéber János lényegében bevásároltaa Tisza Pártba Ruszin-Szendi Romuluszt Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Hajdú-Bihari Napló

Közbeszerzés: jól fizet a szocialista kormány

Wéber János legismertebb vállalkozása az 1992-ben alapított Combat volt, amely Combat Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kft. néven kezdte meg működését.

A cég már a Horn-kormány idején is rendszeresen szállított felszereléseket a rendvédelemnek, a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt pedig csak úgy sorjáztak a megnyert állami megrendelések és vele a nem egyszer botrányba hajló ügyek.

A kft. beszámolói a 2002 utáni időszaktól érhetőek el, ezek szerint pedig a cég 2002 és 2010 között megközelítőleg tízmilliárd forintos árbevételt ért el. Az összeg érzékelhető része belföldi értékesítésből, közelebbről közbeszerzéseken elnyert szerződésekből származott. A megrendelők között szerepelt például a Honvédelmi Minisztérium, a büntetés-végrehajtás, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a Magyar Posta.

De nézzük részletesen! 2002-ben és a következő három esztendőben félmilliárd forint körüli árbevétellel dolgozott a Combat, ami aztán 2006-ban másfél milliárd fölé ugrott, hogy 2009-re meghaladja a 2,1 milliárd forintot. Ebben az évben több állami szervezet közbeszerzését nyerte el a cég, így többek között a honvédelmi tárca által három könnyű helikopter beszerzésére kiírt eljárást, szinte forintra pontosan 240 millióért. Ugyanekkor lett győztes a vállalkozás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat forma- és egyenruha beszerzésre meghirdetett közbeszerzésén 13,5 millióért, de az ORFK-nak is szállíthatott megkülönböztető hang- és fényjelző berendezéseket 166 milliós áron. A hadügy tűzszerész berendezésekért több mint ötvenmilliót fizetett akkor.

Azt talán nem árt megemlíteni, hogy 2009-ben Gyurcsány Ferenc kénytelen volt Bajnai Gordonnak átadni a miniszterelnöki széket, mégpedig azért, mert Magyarország 2008 végén napokra volt csak az államcsődtől. A gazdaság döglődött, több százezer devizahitelest fenyegetett a teljes elszegényedés, ehhez jött, hogy Bajnai kormánya brutális megszorításokat vezényelt le: adóemelések mellett akkor vették el egyebek mellett a 13. havi nyugdíjat. Wéber János fegyverbeszállító cégének mégis kiugró volt az az esztendő.

BTR, tűzszerészrobot, helikopter

A cég ügyletei közül többel is sokat foglalkozott a sajtó. Ilyen volt például az a 2006-os, vagyis a Gyurcsány-kormány időszakára eső tranzakció, amelyben a magyar állam hatvanhat BTR–80-as harcjárművet adott el Iraknak. Az adásvételben részt vett a Combat, és csak úgy sorjáztak körülötte a kérdőjelek, volt, aki törvénysértést emlegetett.