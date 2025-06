Szánthó Miklós: Ukrajna erőltetett EU-csatlakozása csak egy eszköz a további brüsszeli központosításra

Szánthó Miklós szerint az Európai Bizottság az elmúlt évtizedek valamennyi válságát arra igyekezett kihasználni, hogy a szerződéseket megkerülve bár, de növelje hatásköreit. Ugyanezt tette a háború kapcsán is a közös hitelfelvétellel, a közös szankciókkal és a közös hadsereg ötletlével is és ugyanez a valódi cél Ukrajna csatlakoztatása kapcsán is – írta.

Mint írta, ehhez a Brüsszel utasítására működő globalista Tisza és a szokásos magyarországi libsi hálózat szívesen asszisztálna, ahogy harsányan támogatják is mindenben Kijevet, a csatlakozástól elkezdve a szlavaukrainizésig.