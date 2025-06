Frontról az alvilágba 29 perce

A leszerelő katonák jelentősen erősíthetik az ukrán szervezett bűnözést

Akár több százezerrel is nőhet az ukrán maffia tagjainak száma, az orosz–ukrán fronton harci tapasztalatot szerző katonák ugyanis idővel, különösen a fegyvernyugvás után a szervezett bűnözésben kereshetnek munkát. Ha pedig valóra válik Brüsszel terve és Ukrajna gyorsított eljárásban lép be az EU-ba, a szabad mozgás elve miatt a kegyetlenségéről híres ukrán maffia emberei is különösebb kontroll nélkül léphetnek be Európába.

Az ukrán bűnbandák most, határnyitás nélkül is sok gondot okoznak Forrás: AFP Fotó: Sergei Supinsky

Éppen csak a legfontosabbat, az Európai Unióban élő állampolgárok fizikai biztonságát teszi kockára Brüsszel akkor, amikor megpróbálja kierőszakolni Ukrajna gyorsított felvételét az EU-ba. Minden kétséget kizáróan ez olvasható ki az utóbbi idők egyes tanulmányaiból, szakértői megszólalásaiból, bűnügyi adataiból, valamint a közelebbi és a távolabbi uniós és magyar tapasztalatokból – írja a Magyar Nemzet. Az orosz–ukrán fronton harci tapasztalatot szerző katonák a fegyvernyugvás után a szervezett bűnözésben kereshetnek munkát

Fotó: Sergei Supinsky / Forrás: AFP Szörnyű jelen, tragikus jövő A bűnügyi adatok szerint Ukrajna lényegében maffiaállam, a bűnözést tekintve Európában az egyik legrosszabb helyen áll és nagyon komoly bűnügyi káosszal járhat, ha EU-taggá válik. És a helyzeten még csak ront a háború. Egy nemrégiben megjelent tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon résen kell lennie a világnak és benne Európának, ha a harcok – remélhetően minél hamarabb – abbamaradnak. A hadiállapot megszűnése ugyanis Ukrajnában csökkentheti az állami ellenőrzést, ez pedig teret adhat a bűnözői hálózatok terjeszkedésének és fennáll a veszélye, hogy az ukrán alvilág új vezetési struktúrák alatt felemelkedésnek indul. A veszélyforrások száma szinte korlátlan. A tanulmány rámutatott például arra, hogy a háborúban szerzett szakértelem, különösen a drónok és a speciális műveletek terén, forradalmasíthatja a szervezett bűnözés módszereit és hatókörét. A feleslegessé váló fegyverek, hadianyagok a globális fegyverkereskedelmet lendíthetik fel, és többek között az afrikai, közel-keleti és latin-amerikai konfliktuszónákban köthetnek ki, ami potenciálisan az Európára nehezedő migrációs nyomást is növelheti.

Százezrek válhatnak bűnözővé De nem csak fegyver, hanem fegyverforgató ember is nagy számban érkezhet. Ezt vezette le a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Mint kifejtette, az orosz–ukrán háború több százezer fős utánpótlást jelenthet a szervezett bűnözésnek, a valamikori fegyvernyugvással munkanélkülivé váló harcosok ugyanis új megélhetést keresnek majd, a speciális kiképzést kapott, a fronton is szolgált volt katonákat pedig tárt karokkal várja a maffia. – Amennyiben pedig Ukrajna gyorsított eljárással csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor a munkaerő szabad áramlásának örve alatt gyakorlatilag mindenféle kontroll nélkül mozoghatnának Európában – hívta fel a figyelmet Horváth József.

Brutálisak, kegyetlenek A szakember az ukrán maffiáról is beszélt. Elmondta: ez az az egyik legjobban szervezett és legbrutálisabb bűnszervezet. Az ukrán maffia – akárcsak más, a kegyetlenségben hozzá mérhető csoport – alapvetően mindig két dologgal operál. Az egyik a híre, a másik a brutalitása. Az, hogy a híre messze megelőzi a maffiát, tudatos építkezés eredménye. Ha a bűnszervezet új területre akar betörni, a helyben lévő ottani bűnözői csoportokat ki kell szorítania. Ennek egyik útja, hogy a többiek önként átadják a piacot, legyen az drog, prostitúció, illegális fegyver, cigarettakereskedelem. Ám ha ez nem történik meg, jönnek a demonstratív és direkt nagyon brutális összecsapások. A kegyetlenség szempontjából pedig éppen „kapóra jöhetnek” az orosz-ukrán frontról érkező, a háború esetleges befejezése után munka nélkül maradt volt katonák, akik egyrészt rendelkeznek harci tapasztalattal, másrészt számukra a brutalitás egyáltalán nem idegen, hiszen a harctéren megszokták, hogy az marad életben, aki erősebb, gyorsabb, agresszívabb.

A hazai múltbeli és jelenlegi tapasztalatokról ide kattintva olvashat bővebben.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!