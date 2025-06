Szijjártó: Afrika szerepe a globális sportéletben is rohamosan nő

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségét (ANOCA) vezető Mustapha Berraffal folytatott munkareggelijét követően rámutatott, hogy Afrika szerepe nem pusztán a világgazdaságban és a világpolitikában nő rohamos tempóban, hanem a globális sportéletben is.

Kiemelte: ezt bizonyítja az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak most lett először afrikai elnöke, eközben pedig elképesztő sebességgel zajlik az infrastruktúra fejlesztése a szomszédos kontinensen, s megannyi más nagy sportesemény mellett hamarosan ifjúsági olimpiát is fognak rendezni.

Mi igazi olimpiai nemzet vagyunk, mi ott voltunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításánál. A versenyzőink minden olimpián részt vettek, amin a szabad akaratukból részt vehettek, így a kölcsönös tisztelet Magyarország és Afrika között az olimpiai mozgalomban betöltött súlyunknál fogva is megvan

– vélekedett.