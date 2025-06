Szijjártó Péter: Magyarország és El Salvador is kiáll a szuverenitása védelme mellett

Szijjártó Péter a közlemény szerint büszkeségének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy a két ország együtt áll ki Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései mellett, aki gyorsan megvonta az előzőleg külföldi beavatkozásokra és más államok destabilizálására szolgáló USAID pénzügyi forrásait.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy a salvadoriak és a magyarok is megvédik a családokat. Mindketten úgy hisszük, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll. Büszkék vagyunk arra, hogy együtt védjük gyermekeinket az igen agresszív genderpropagandától. Büszkék vagyunk arra is, hogy szinte egyszerre tiltottuk meg a genderaktivisták belépését az iskolákba és az óvodákba” – mondta a tárcavezető.