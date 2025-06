Szijjártó Péter: a Von der Leyen és Zelenszkij páros nagyon komoly károkozásra készül (videó)

Magyarország és Szlovákia is egyhangú döntéssel, határozatlan időre felmentést kapott az Oroszországból történő olajimport blokádja alól, most pedig egy kereskedelempolitikai döntéssel, egy sima többséget igénylő döntéssel ezt felül akarják írni. Tehát azok, akik oly módon igényesek a demokrácia meg a jogállamiság kérdésére, most hoznak egy olyan jogszabálytervezetet, ami kizárólag politikai, ideológiai alapon hátulról derékba vágja az európai szabályokat