Iráni válaszcsapás: halálos áldozata is van a támadásnak

Irán ismét rakétákat lőtt ki Izraelre szombat hajnalban – jelentette az iráni állami média. Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy aktiválták a védelmi rendszereket.

Az izraeli hadsereg evakuálja az embereketTel-Avivban egy épületből az iráni rakétatámadások után

Fotó: Saeed Qaq / Forrás: Anadolu via AFP

Az IDF azt közölte, több tucat rakétát lőttek ki Izrael irányába, megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben és Tel-Avivban is. Az izraeli mentőszolgálatok tudatták, hogy a támadásban két ember meghalt. A Times of Israel című izraeli lap orvosi forrásokra hivatkozva 43 sebesültről is írt.

Jehiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete a CNN amerikai hírcsatornának adott interjújában azt közölte, péntek óta Irán – három hullámban – körülbelül 150 ballisztikus rakétát lőtt ki Izrael felé, és arra figyelmeztetett, hogy a síita államnak akár csaknem 2000 rakétája is lehet.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek esti, angol nyelvű beszédében felszólította az iráni népet, „éljenek a csapások adta helyzettel”, és lázadásra hívta őket „a gonosz és elnyomó (teheráni) rezsim ellen”.

Ahogy haladunk céljaink felé, számotokra is előkészítjük az utat, hogy visszanyerjétek a szabadságotokat

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ahmad Vahídi, az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka az állami televízióban azt mondta: az „Őszinte Ígéret-3” elnevezésű hadműveleteiket egészen addig folytatják, ameddig szükséges.

Eközben a Fársz iráni hírügynökség szombatra virradóra robbanásokat jelentett a teheráni Mehrábád repülőteréről. Az iráni sajtó által közzétett felvételeken látható, hogy tűz keletkezett a légikikötőnél, amely az iráni légierő harci repülőgépeinek is helyet biztosít.

Péntek este az iráni nukleáris ügynökség bejelentette, hogy az izraeli támadásokban megrongálódott a fordói, illetve az iszfaháni atomlétesítmény, hozzátéve, hogy a károk minimálisak. Az IDF részéről mindazonáltal azt közölték, hogy az iszfaháni létesítményt lebontották.

Az IRNA iráni állami hírügynökség Szajid Iraváni iráni ENSZ-nagykövetre hivatkozva azt jelentette, hogy az izraeli légicsapásoknak 78 halálos áldozata és több mint 300 sebesültje van.