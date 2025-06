Magyarország a világűrben is hídépítő szerepet vállal

A Hunor-program élményt és példaképeket ad

– Milyen lépéseket tesz a minisztérium annak érdekében, hogy a fiatalok érdeklődjenek a természettudományok, különösen az űrkutatás iránt?

– A Hunor-program az egyik leginspirálóbb eszközünk erre: kapcsolatot teremtünk a diákok és az ISS-en tartózkodó magyar kutatóűrhajós között, lehetőséget biztosítunk személyes találkozásokra, kézzelfoghatóvá tesszük azt, hogy egy magyar fiatalból is lehet űrhajós vagy űrprogramban dolgozó tudós, szakember. Emellett kiemelten fontos a UniSpace program, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium stratégiai támogatása mellett valósítunk meg.

A program egyedülálló módon kapcsolja össze a felsőoktatást, a kutatás-fejlesztést és a gazdaságot az űrszektorban, 21 hazai egyetem együttműködésében hozza össze az űrtudományi képzést, kutatást és innovációt – biztosítva, hogy a magyar fiatalok világszinten versenyképes tudást szerezhessenek.

Ehhez a célhoz kapcsolódik a Huniverzum – Magyarok a világűrben interaktív látogatóközpont is, amely Budapesten, a Millenáris Parkban várja az érdeklődőket, és élményszerű formában mutatja be a magyar űrkutatás múltját, jelenét és jövőjét. Ha nem lesz elég mérnökünk, fizikusunk, orvosunk vagy informatikusunk, az űrbe vezető kapu is bezárulhat előttünk, így minden eszközzel igyekszünk elérni a fiatalokat.