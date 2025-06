A Voks 2025 sikere mutatja, hogy a magyarok érzik az ukrán EU-tagság jelentette veszélyt

Megírtuk, szervezett „igendömpingre” készülnek a Voks 2025-ön Magyar Péter szimpatizánsai.

Deák Dániel szerint a Tisza Pártnak egyértelmű politikai célja azt a látszatot kelteni, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna európai ­uniós tagságát, hiszen az Európai Néppárt részéről van egy ilyen jellegű elvárás.

A Voks 2025 szavazólapokat áprilisban kezdték kézbesíteni, ami május végére fejeződött be. De több ezren arról számoltak be, hogy eltűntek a postaládájukból a szavazólapok, így a napokban elindult az online kitöltés is.

A Voks 2025 szavazáson június 20-ig lehet részt venni, az eddigi tendenciák alapján pedig a kétmilliót is meghaladhatja a résztvevők száma.

