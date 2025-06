Volt már egy felmérés, aláírásgyűjtés, ilyesmi, azt a Tisza párt csinálta. A Tisza párt azt mondta, hogy az ő támogatóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Zelenszkij pedig most a Tisza pártra hivatkozik – jelentette ki a Facebook-ra feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, Weber és Von der Leyen mellett Zelenszkij is bejelentkezett a Tisza párt irányítására. Hozzátette: nem csak bejelentkezett, hanem csinálja is. A Tisza párt felmérésére hivatkozik. A politikus szerint ez még egy ok arra, hogy a kormány által indított szavazásban mindenki vegyen részt.