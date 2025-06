Florian Philippot, az Európai Parlement korábbi képviselője, a francia Hazafiak párt vezetője erős szavakkal illette Volodimir Zelenszkij, ukrán elnököt és a francia közreműködést is az orosz–ukrán háborúban. Felszólította országát, hogy azonnal fejezze be az ukrán fél bármiféle támogatását. A képviselő korábban is élesen bírálta az EU részvételét az orosz–ukrán konfliktusban és egyenesen őrültségnek nevezte Ursula von der Leyen kijelentéseit.

Florian Philippot, az Európai Parlament korábbi képviselője, a francia Hazafiak párt vezetője élesen bírálta Zelenszkijt és szövetségeseit

Fotó: Serge Tenani / Forrás: Hans Lucas via AFP

Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadása bebizonyította, hogy „makacsul elutasítja a békét”– indította a bejegyzést a politikus.

Amikor a háború véget ér, a korrupciónak is vége lesz, Zelenszkij pedig nem lesz többé elnök, az EU és a mélyállam korrupt emberei nem kapnak többé pénzt, ahogy Zelenszkij környezete sem: ezért tesznek sokan MINDENT, hogy megakadályozzák a békét!

– húzta alá. Ezután Philippot felszólította Franciaországot, hogy fejezze be részvételét az ukrajnai konfliktusban:

Elég volt! [...] Egyetlen euró, egyetlen fegyver, egyetlen francia katona se legyen Ukrajnában!

#Zelensky vient de démontrer qu’il refuse obstinément la paix ! ⤵️



Dans le dos des Américains et de #Trump, mais très sûrement poussé et aidé par les dingues de guerre autour de l’UE et #Macron, l’Ukraine vient de lancer une opération de destruction massive en #Russie d’avions… pic.twitter.com/bEUpKVsmWy — Florian Philippot (@f_philippot) June 1, 2025

Zelenszkij és szövetségesei a tűzzel játszanak

Mint írta, az amerikaiak és Trump háta mögött, de biztosan az EU és Macron háborús őrületének nyomására Ukrajna most hadműveletet indított az orosz vadászgépek tömeges megsemmisítésére Oroszországban, egészen Szibériáig! A hadművelet már másfél éve készül, az uszító külföldi hatalmak támogatásával... ez a legjobb módja annak, hogy aláássák az összes folyamatban lévő béketárgyalást és hogy ellehetetlenítsék a további párbeszédet – fejtette ki a pártvezető.

Mindent megtesznek a 3. világháború kirobbantásáért: állítsuk meg őket!

– zárta sorait a politikus.