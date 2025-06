Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

Volodimir Zelenszkij a Válasz Online-nak nyilatkozva azzal vádolja Orbán Viktort, hogy ukrán‑ és Európa‑ellenes politikát folytat – hívta fel az interjúra a figyelmet a Magyar Nemzet, jelezve, hogy Ukrajna vezetője keményen megfenyegette hazánkat a beszélgetésben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Petras Malukas / Forrás: AFP

Az ukrán elnök az interjúban azzal fenyegetőzött, hogy ha nem lesz tisztelet, akkor fel fognak lépni a magyarok ellen.

Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van

– közölte Zelenszkij.

A háborúban álló ország vezetője arról is beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját. Arról, hogy szerinte a magyarok többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, már korábban is beszélt az ukrán elnök, aki akkor a Tisza Párt nem reprezentatív pártfelmérésére hivatkozott, arra is rosszul, jelentősen torzítva a számokat.

Deák Dániel: egyre nagyobb nyomás alatt Magyarország

Az interjúra a közösségi oldalára feltöltött videóban reagált Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor –Zeleszkij állításával ellentétben – éppen akkor követne el történelmi hibát, ha háborúpárti és Ukrajna európai uniós tagságát támogató álláspontot képviselne. A politológus úgy véli, ez az interjú valójában azt mutatja, hogy Ukrajna egyre nagyobb nyomást helyez Magyarországra annak érdekében, hogy változtasson az álláspontján. Mint rámutat, ennek érdekében és emiatt

az ukránok összejátszottak a Tisza Párttal,

ki kellett utasítani ukrán kémeket Magyarországról,

a dollármédia folyamatosan tolja az ukrán propagandát, illetve

maga az ukrán elnök nyilatkozik a dollármédiában.

Menczer Tamás: Zelenszkij tönkretenné Magyarországot!

A Fidesz kommunikációs igazgatója az ukrán elnöknek arra a mondatára reagált, amely szerint „Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját”. Menczer Tamás ennek kapcsán leszögezte:

Hogy a magyarok mit gondolnak Ukrajna uniós tagságáról, rövidesen kiderül, zajlik a Voks 2025, és a szavazás a végéhez közeledik.

Várjuk ki a végét!

A politikus szerint Zelenszkij úgy véli, hogy mindenkinek Ukrajnát kell szolgálnia, így a magyaroknak is. Menczer Tamás ezzel szemben a kormány álláspontjára utalva hangsúlyozza:

Nekünk viszont Magyarország az első! Vagy azt is mondhatnánk: Dicsőség Magyarországnak! Nem engedjük Magyarországot tönkretenni Ukrajnáért!

A Zelenszkij-interjú további részleteiről a Magyar Nemzet cikkében olvashat.