Nyomásgyakorlással próbálják megfélemlíteni a kárpátaljai magyarokat az ukrán hatóságok

Számos kárpátaljai magyar arról számolt be, hogy az ukrán hatóságok indokolatlanul feltartják és alapos ellenőrzésnek vetik alá őket a határátlépés során, ahol átvizsgálják az utasok telefonjait is, átolvasva a személyes magánbeszélgetéseiket, levelezéseiket. Ezek az esetek a magyar nemzetiségű köztisztviselőket, közalkalmazottakat, önkormányzati képviselőket és újságírókat érintik leggyakrabban, ráadásul az ellenőrzésről nem kapnak jegyzőkönyvet sem. Hasonló bánásmódról magyar állampolgárok is beszámoltak.