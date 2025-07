Szijjártó Péter: Brüsszel a feje tetejére állította Európát (videó)

Az Európai Bizottság most másodszor üti ki az európai autóipart. Azt az európai autóipart, ami a gerincoszlopát adja az európai gazdaságnak. Kapott az európai autóipar egy mélyütést akkor, amikor tavaly az Európai Bizottság bevezette a vámokat a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, mondván, hogy majd ezzel megvédik az európai autóipari szereplőket, az európai autógyártók meg könyörögtek, hogy ne csinálják, mert ez nem a megvédésük, hanem ez egy mély ütés, megtörtént.

Egyszerű lett volna a sztori. 2,5 százalékos vámot alkalmazott eddig az Egyesült Államok az európai autóiparra. Az Európai Unió 10 százalékot alkalmazott eddig, négyszereset. Amikor Donald Trump hivatalba lépett, mondtuk az Európai Bizottságnak – azonnal csökkentsük le mi is 2,5 százalékra, mert akkor beáll az egyenlőség, alacsony vámterhek, onnan nagyon nehéz, vagy legalábbis nehezebb ezt a fajta érvelést végigcsinálni, amit hallhattunk az amerikaiaktól, hogy igazságtalanok az európaiak, stb.

– közölte a tárcavezető, aki feltette a kérdést, miért nem tette meg ezt az Európai Bizottság? Azért, mert féltek az amerikaiak szeme elé kerülni, mert emlékeztek, hogy mit mondtak az elmúlt 8 évben, és nem mertek odamenni, nem mertek kezdeményezni. Most ennek mi a vége? Eddig fizettünk 2,5 százalékos vámot, most fizethetünk 15-öt, eddig ők fizettek 10-et, most fizetnek nullát.

Hát nem mondanám, hogy az évezred üzlete, de beleillik abba a képbe, ami Von der Leyen alkalmatlanságát mutatja

– hangoztatta Szijjártó Péter, aki szerint a befektetésekről sem dönthet Brüsszel. Hangsúlyozta: Hogy egy vállalat beruház-e az Amerikai Egyesült Államok, a vállalat eldönti. De az Európai Bizottságnak ehhez mi kevés köze van?

Kiemelte:

Hogy lesz majd az Európai Bizottság gázt vásárló, vagy LNG-t, és akkor majd azzal fűtenek Brüsszelben? Hogyan? Hozzánk el se jut, mert nincs olyan szállítási útvonal. Szóval borzasztó.

A miniszter szerint, ha legközelebb lesz Európai Tanács, gondolom meg fogják kérdezni ezt. Ő a következő külügyminiszteri tanácson biztos fel fogja vetni, hogy miről maradtunk le, tehát hogy milyen európai szabályozás léphet életbe, ami alapján az Európai Bizottság beruházást tud végrehajtani bárhol.

Magyar Péter kamuzásai

Németh Balázs a műsorban elmondta: nem egy nagy dolog, de azért jellemző az első álhír, amiről beszélek, méghozzá egy Krisztina nevű nézőtől kaptam a levelet, tegnap üzenetben, hogy Magyar Péter elkezdte terjeszteni, hogy szándékosan gyújthatták fel az egyik olyan gazdának a földjét, akinél ő az Alföldön járt a múlt héten, és nézzünk már utána, legyünk szívesek, hogy ez valódi hír lehet-e. Azt derült ki, hogy szándékosságnak nyoma sincsen, nem is indult vizsgálat. Hogy bírod Magyar Péter kamuzásait? – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Ellentétben többekkel, én nem ismerem őt. Életemben talán egyszer vagy kétszer tartózkodtunk egy légtérben, és a Hellón, Hellón túl nem jutottunk soha, tehát nekem személyes élményem nincs vele kapcsolatban, de hát ami itt zajlik, az tényleg egy szinten alul van. Tehát én megmondom őszintén, ezt nem is értem. Eleve az, hogy nyilván az ember úgy kezdi a politikai karrierjét, hogy lehallgatja a saját feleségét, majd ezt nyilvánosságra is hozza, szerintem onnantól kezdve ez elmond mindent az adott személyről

– jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter.

„A hétvégén elkezdte terjeszteni a sajtó egy része, hogy a kormány szűkíti, nem bővíti, szűkíti azoknak a körét, akik megkapják édesanyaként az SZJA-mentességet. Ez is elkezdett terjedni szélvész gyorsan, hogy a négy vagy többgyermekes édesanyáknak nem jár majd az SZJA-mentesség, mert ilyen értelemben módosultak a jogszabályok. Ezzel szemben az igazság az, hogy lépésről lépésre már nem csak a négy vagy többgyermekesek, hanem októbertől a háromgyermekesek, majd jövő januártól már a 2 gyermekes édesanyák is SZJA-mentesek lesznek, ugye 10 éves ciklusokban bővül majd azoknak a köre, akik a kétgyermekesek közül megkapják. De ilyen az internet világa, hogy bárki bármit leírhat” – mondta a miniszter.

Az álhírekről szólva elhangzott: Az én keresztapám egy nyugalmazott munkás. Kérdeztem is, hogy esetleg valamiről lemaradtam-e az elmúlt hetekben vagy hónapokban, de nem, mondta, hogy ő továbbra is nyugdíjas, és továbbra is a földgyárban dolgozott.

A magyar kormány adja a legtöbb, a legszélesebb körű támogatást a családoknak. Az egész ugye az OECD, ez az úgymond fejlett gazdasági világ. Ne bántsuk meg azokat, nincsenek benne, tehát ez az OECD-ben a legjobb.

Az OECD-ben a legnagyobb GDP-arányos támogatást a családoknak a magyar kormány adja. Ezt senki nem kérdőjelezi meg, ezt senki nem vitatja. Az is világos, hogy olyan még soha nem volt, hogy ez a kormány szűkített volna bármit a családok támogatásával. Le lehet írni ezt a baromságot. És nem tudom, hogy van-e ott név, vagy arc, vagy vállalja-e, aki ezt leírja, utána még komolyan veszi-e magát, vagy utána holnap leír ugyanilyen baromságot még egyszer. Én csak a saját példámból tudok kiindulni, akik azt írták, és most csak ez az egy hazugság rólam, hogy a keresztapám a MÁV vezérigazgatója volt

– mondta a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte: 2006 és 2010 között volt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ellenzékben voltunk. Az interneten terjedő hazugásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Mi minden reggel úgy kezdtük a Havasi Bercivel a napot, hogy elővettük az aznap megjelölt napilapokat, amiből nem is tudom, hány létezik ma még. Megnéztük a napilapokat, végig néztük, hogy abban mi van, és elemeztük, hogy az előző esti televíziós híradóban mi jelent meg, és akkor az meghatározta nagyjából a kommunikációs feladatokat az arra a napra. Hát ma már nincs újság. Az, hogy a TV Híradóban mi van, valószínűleg annak is korlátozottabb a hatása, mint mondjuk volt 2006 és 2010 között, és akkor valóban úgy volt, hogyha volt valami baromság, inkább azt mondtuk, hagyjuk a fenébe, mert ha beleállunk, elkezdjük magyarázni, satöbbi, csak életet adunk neki. De ma az internettel, a közösségi médiával, ahol tényleg minden szétspriccelt pillanatok alatt muszáj vele foglalkozni, mert az embernek ott van a mobiltelefonján, és ha már többször látja, akkor még a végén el is hiszi. Főleg ebben a világban, hogy azért a viszonyítási pontokat jól találjuk el. Tehát hogyha az ilyen írásokból vonunk le önmagunkra nézve is bármi fajta következtetést, akkor nagyon hamar a lelki betegség állapotába kerülünk

– hangzott el a műsorban.

A magyarországi vállalkozókról és a Mészáros Lőrincet ért baloldali kritikákról az mondta:

Én a következőt tudom erre mondani, hogy én a munkámnál fogva, merthogy a gazdaságpolitikával is foglalkozom, hiszen a beruházások támogatása az én dolgom. Munkámnál fogva sok olyan magyar embert ismerek, akik gazdagok, hála Istennek, én örülök a másik sikerének. Szóval, én ismerek sok olyan magyarországi vállalatvezetőt, aki kifejezetten gazdag. Ezeknek a vállalatvezetőknek szerintem nagyjából a fele az alapvetően baloldali, vagy legalábbis nem evidensen minket támogat, és az ő gazdagságuk az bőven a 2010 előtti időszakról származik.

Mi, az általam vezetett szervezetrendszer, őket pontosan ugyanúgy támogatjuk, néha kicsit még jobban is, mint mondjuk azokat a vállalatvezetőket vagy vállalkozókat, akik pedig mondjuk 2010 után lettek sikeresek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy rendkívül inkorrekt dolog, hogy Mészáros Lőrincet így, hogy is mondjam, piedesztálra állítják, tehát hogy őt vesszük ki egyedül – jegyezte meg. Hozzátette:

Nagyon sok olyan, vagy legalábbis jó pár olyan vállalatvezetőt, vállalkozót, gazdag embert ismerek, aki legalább ezen az életszínvonalon él, mint Mészáros Lőrinc, csak őket éppen a média nem találja meg, nem keresi, nem kezdi ki, és még egyszer mondom, bőven 2010 előttről származik az a vagyon, amivel rendelkeznek, és mivel a gazdaságpolitikát nem lehet pártalapon csinálni – közölte.

Egy ország sikeréhez hozzátartozik minden politikai álláspontot képviselő ember sikere. És hogyha van egy baloldali érzelmű vagy liberális érzelmű vállalkozó, aki sikeres, aki sok száz vagy ezer embernek ad munkát, az az ország sikere is. Ha van egy olyan vállalat, amit nem jobboldali ember vezet, de mondjuk az exportpiacokon sikeres tud lenni, mindig segítünk neki. Mindig segítünk. És örülünk a sikerének, mert az a magyar gazdaság sikere is. Tehát ez egy nagyon igazságtalan megközelítés szerintem, amit a média és a politikusok egy része is a Lőrinccel szemben alkalmaz.

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint ez szimplán a kettős mércének a kérdése. Megállapították a mai hírközlésben a címek nagyon fontosak. Hangsúlyozta:

Gyakorlatilag a cím. És utána mi van írva? Senkit nem érdekel. Tehát ha onnantól kezdve belinkeltek volna egy futballmérkőzés tudósítását, nem derülnek ki az emberek 90 százalékának, hogy itt egy futballmérkőzés tudósítása volt, mert egyszerűen ez vált a médiafogyasztás szokásává. Tragédia. Nekem is otthon nagyon drasztikus szabályokat kell egyébként bevezetni, ami nem mindig sikerül, tehát én küzdök és harcolok, és ezért örülök, hogy mindkét fiú sportol, hogy egyszerűen próbálom csökkenteni azt az időt, amit ebben a digitális kábulatban töltenek a gyerekek, mert látom a hatásait másokon. Tehát a halálom, amikor leülünk egy étterembe mondjuk vacsorázni, vagy ebédelni. És akkor látok családokat, társaságokat, ha vannak négyen, hatan, nyolcan, és mind a 4, 6, 8 a telefonját nézik. És akkor szoktam mondani, gyerekek, nézzétek!

Elhangzott: a legnagyobb példányszámú lengyel napilapban, hogy Orbán Viktor nagyon közel van a bukáshoz, azért, mert az átlag magyar ma már nemcsak az átlag románnál, de még az átlag orosznál is szegényebb. Eddig azt hittük, hogy az orosz gazdaság összeomlott, tehát hogy a legszegényebb oroszoknál szegényebbek vagyunk, az akkor nagyon durva, de hogy most az átlag románokkal példálózni, amikor éppen bezzeg Románia gazdasága összeomlóban van, és valami hihetetlen bravúrra lesz szüksége az új kormánynak és a miniszterelnöknek, hogy a -9 százalékról, tehát a 9 százalékos GDP-arányos arányról valahogy a gödör mélyéről felhozza a román gazdaságot.

Tehát amikor az ember valami nagyon nagyot akar mondani, és akkor mond egy olyat, ami a totális hülyeség kategóriájába tartozik. Hát ez itt most megtörtént. Nem tudom, ezt most már hova lehet majd innentől kezdve fokozni, az átlag nem tudom én mi alatt fogunk élni. Én csak egy dolgot tudok mondani, egy csomószor versenyeztünk Lengyelországgal nagy beruházásokért, és a nagy beruházó vállalatok minket választottak és nem Lengyelországot. Úgyhogy kérdezem, hogy ebből kell-e bármifajta következtetést levonni. Mondjunk is ilyen nagy dolgokat, hogy akkor most a Lengyelország beruházás vonzóképessége, az átlag orosznál jobb-e vagy rosszabb, de szerintem nem érdemes erre a szintre elmenni.

– tette hozzá. Emlékeztettek: Tusványoson a miniszterelnök találkozott a román kollégájával, aki a 24. román miniszterelnök, amióta Orbán Viktor a kormányfő. Romániában egyébként olyan szintű megszorításokat kellett hozni, hogy befagyasztják a nyugdíjakat, befagyasztják a közalkalmazotti béreket, emelkedik az áfát, leépítések vannak, nő az üzemanyagok, az alkoholok, a dohányáruk jövedéki adója, egészen komoly baj van, és látszik, hogy tüntetések indulnak, és nagyon-nagyon nagy a társadalmi elégedettség. Közölte:

Na most mielőtt a kárörvendésbe csúszna bele bárki. Szeretném mondani, hogy ez nekünk rossz hír, mert nekünk Románia stabilitása, a román gazdaság fejlődése kulcskérdés. Ugyanis Románia a második számú exportpiaca a magyar gazdaságnak, ezt kevesen tudják, és még kevesebben hiszik el, de Németország után Romániába exportálja a legtöbbet a magyar gazdaság egy. Kettő. Az ott élő magyarok miatt is rossz hír ez nekünk. Mert nekünk az az érdekünk, hogy az Erdélyben, Székelyföldön élő magyarok jól éljenek, jó legyen az életük. Ezért nekünk fontos az, hogy Romániának is jól menjen, plusz itt van Közép-Európa.

Minél jobban megy a közép-európai országoknak, annál jobb nekünk, nem? Hát minél menőbb a szomszédod, neked is annál többet ér a telked. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek, hát nekünk nem érdekünk, hogy a románok gazdaságilag szenvedjenek, úgyhogy remélem, hogy meg fogják oldani – tette hozzá. Kiemelte: Mióta miniszterelnök úr találkozott a román kollégájával, itt járt nálam Románia miniszterelnök helyettese, aki magyar, Tánczos Barna, vele is áttekintettük a helyzetet, és valóban nehéz, nehéz, de még egyszer mondom, nekünk az az érdekünk, hogy nekik jól menjen, minél jobban megy nekik, annál jobban megy nekünk. Ezért fontos, hogy legyen egy szoros együttműködés és van is láthatóan a két miniszterelnök között.

Miniszterelnökünk jóban van az RMDSZ elnökkel, az RMDSZ és köztünk van egy folyamatos kapcsolattartás, amikor az RMDSZ kormányunk van Bukarestben, akkor sokkal jobb a magyar-román kapcsolatrendszer. Szóval szerintem nekünk szurkolnunk kell a románoknak, hogy jöjjenek ki ebből a nehézségből.

A műsorban kommentekre is válaszoltak. Az első így szólt, kevés pénzt kapott önöktől a Covid idején Majka, ezért állt át?

Nem tudom, hogy mennyi pénzt kapott és honnan a művész úr

– mondta a miniszter, aki szerint a művészvilág kapott segítséget a járvány idejére, hiszen korlátozások voltak. Szijjártó Péter leszögezte:

A járvány idején mindenkinek igyekeztünk segíteni természetesen. Én magam vezettem azt a programot, amiben a sok száz magyarországi vállalatnak adtunk beruházásösztönzési támogatást a Covid alatt azért, hogy fejleszteni tudjanak, hogy a világ más pontjain leépített kapacitásokat ők tudják átvenni a piacon, és ezért cserébe ne bocsássanak el senkit, aminek az lett az eredménye, hogy a Covid után Magyarországon többen dolgoztak, mint a Covid előtt, és ezt a mondatot érdemes megismételni. Tehát a Covid után, ami egy világgazdasági félösszeomlást okozott, tömeges gyárbezárások tömeges munkanélküliséggel. Magyarországon a Covid után több munkahely volt, mint a Covid előtt.

A miniszter aláhúzta: Most már háború van, meg annyi rossz dolog történt, azóta meg próbáljuk is elfelejteni, hogy milyen volt a Covid, de az biztos, hogy az egy óriási eredménye ennek az országnak, hogy a Covid után Magyarországon több munkahelye volt, mint korábban. Tehát igyekeztünk segíteni mindenkinek. Igyekeztünk segíteni az előadóművész világnak is, hiszen nem lehettek fesztiválok, nem lehettek koncertek, és talán emlékszünk rá, hogy ezeket a garázskoncerteket, meg mindenfajta online térben zajló eseményeket támogattuk annak érdekében, hogy a művészvilág is át tudja vészelni ezt az időszakot. Kapcsolatban voltam én művész úrral abban az időszakban.

Ez így természetes volt. És én akkor találkoztam is a Péterrel talán többször is, ott egy normális beszélgetésünk volt többször is. Találkoztam vele anno a kampuszon is, mert a nagyobbik fiam akkor akart vele fotót. Hát ezért egy kicsit csalódás nekem megélni, ami most zajlik. Szerintem mindig korrekt voltam vele, mindig korrekt volt a közösségünk vele szerintem, mert nem tudok olyanról, hogy ne lettünk volna korrektek vele

– közölte a tárcavezető.

Amikor az ember nehéz helyzetbe kerül és segítséget kap valahonnan, utána szerintem nem ez az illő viselkedés. De mások vagyunk, másként gondolkozunk a világról – hangsúlyozta.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillájával kapcsolatban is érkezett kérdés.

Nem szoktam arra futni. Tudom, hogy hol van az a ház, nem szoktam arra futni. Hát nézd, ez is egy nagy csalódás nekem, megmondom őszintén. Mert ugye ott volt közöttünk. A mi kormányzati időszakunkban kapott nagyon komoly kinevezést. És utána így beszélni azokról meg azokkal, akik között ott volt és soha nem jelezte semmifajta problémáját. Ezt emberileg én nem tudom hova tenni

– mondta.

Hozzátete: Az előbb beszéltünk Magyar Péterről is, akit nem ismerek, egyszer jutottunk, hogy 1-2 hellóig. Szóval nekem az a nagyon fura, hogy ha valaki vezet egy állami céget éveken keresztül egy kormány alatt. Éveken keresztül minden évben ott ül a miniszterelnök évértékelőjén az első sorban természetesen. És ott tapsol önfeledten, jól láthatóan. Elmegy Tusnádfürdőre, meghallgatja a miniszterelnököt, ott tapsol neki. Ahogy mondják a kollégák, én nem tudom, de ahogy mondják, és erre még ez a cáfolat minden rendezvényen ott akart lenni, minden rendezvényen ott akart ülni elől. Ha jól értem, akkor Mészáros Lőrincnél pályázott milliós állásra.

Évekig ez jó volt. Évekig nyilatkozott arról, hogy szuper a helyzet, szuperül dolgozik a kormány, fantasztikus dolgokat csinál, ő mint ennek részese állami intézményvezetőként, ő is fantasztikus dolgokat csinál. Majd egy év múlva azt mondja, hogy minden, ami történt, az szörnyű, ezt le kell váltani, ez nagyon rossz, de nem jön össze. És ez szerintem sok mindent elmond egy személyiségről. És mondom, én azért tudok erről így beszélni, mert nem ismerem. Tehát nekem senkim, semmilyen érzelmi viszonyulásom nincsen.

– közölte. Szerinte ez emberileg nagyon sokat elmond valakiről, hogy éveken keresztül ott van, mondja, hogy ez milyen szuper, mert keresi a pénzt belőle, és akkor utána meg egyszer csak kitalálja, az minden rossz volt. Elhangzott:

És tudod, az a furcsa nekem, még bocsánat, utolsó, csak ebben a tekintetben, hogy itt felsoroltunk ilyen médiumokat, akik utálnak minket, és nekik bárki jó, aki nem mi vagyunk.

Ezek a független és oknyomozó és az igazságra törő újságíróktól a kérdést még miért nem tették fel, hogy barátom, hát öt éve, négy éve, három éve, két éve mindig ott ültél, tapsoltál annak, akit most anyázol.

Már felmerült tegnap a sajtóban a vámmegállapodással kapcsolatban, hogy azért ilyen rossz ez a megállapodás, vagy azért kellett fura üzletet kötni Amerikában, mert az ukrán érdekek vannak a háttérben, és Ukrajnát is támogatni kell ez alapján, vagy ezen keresztül a megállapodáson keresztül is. A szlovák uniós biztos is utalt erre, beszélt erről. Azt kérdezik, hogy vajon Ursula von der Leyent zsarolják-e az eltűnt Pfizer sms-ekkel, hogy ennyire rossz megállapodást kötött az USA-val.

Szijjártó Péter szerint óriási disznóság történt itt Európában 2020-21-ben, amikor a covid kitört, és nem érkeztek meg időben az oltóanyagok.

Óriási disznóság, hogy van képe az Európai Bizottság elnökének azt állítani, hogy az eleve sms-ekben rendelt vakcinákat a világtörténelem egyik legjelentősebb egészségügyi válságának megoldása érdekében tették. Másrészt, hogy azt mondják, hogy ezek nincsenek meg.

Hát a mai világban már nem tudom, ez a digitális világ nem nagyon értek hozzá, de valószínűleg egy kitörölt sms-t csak meg lehet valahogy találni. Gondolom én, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. De a lényeg az, hogy óriási disznóságok történtek. Mert emlékszünk a képekre, emlékszünk arra, hogy egészségügyi rendszerek térdeltek le, ahogy emberek haltak meg, ahogy nem érkeztek meg az oltóanyagok, a Von der Leyen meg sms-ben rendelt, majd utána mindez eltűnt.

– mutatott rá Szijjártó Péter.

Szóval szerintem ezek nem tűntek el. És szerintem ezek valahol megvannak. És én nem tartom kizártnak, hogy ezt valakik pontosan elolvasták és tudják, hogy abban mik vannak és nem tartom kizártnak, hogy ezt közölték az SMS írójával is, akivel aztán kétszer fel is mosták a padlót a világpolitika két jelentős eseményén az elmúlt időszakban egyszer a kínai elnökkel, egyszer az amerikai elnökkel való találkozón – mondta.