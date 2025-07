Egyházi vezetőkre csap le Ukrajna

Az ukrán hatóságok nemzetbiztonsági fenyegetésként tekintenek rájuk. Ez a legújabb fejezete annak a hadjáratnak, amelynek célja, hogy végleg megszüntessék a Moszkvai Patriarchátushoz kötődő intézményi jelenlétet Ukrajna területén − írja a Magyar Nemzet.

A körözési lista április 24-én került nyilvánosságra, és az SZBU hivatalos adatbázisában is rögzítették. Az érintettek között szerepel Ipatij (Golubev) anadiri és csukcsföldi érsek, Feodor (Malahanov) petropavlovszki és kamcsatkai érsek, valamint Nikolaj (Krivenko) észak-bajkáli és szosznovo-ozerszki püspök. A körözöttek között található Mephodij (Kondratyev) is, aki a kamenyi és kamslovói egyházmegyét vezeti, továbbá Ilarion (Kajgorodcev) kinesmai és palehi püspök, és Arkagyij (Taranov) rovenki és szverdlovszki érsek. Az SZBU célkeresztjébe került Kirill (Nakonecnyij) kazanyi és tatárföldi metropolita, Taraszij (Perov) észak-morozovi és umbai püspök, Artemij (Sznigur) habarovszki és priamuri metropolita, valamint Pjotr (Manszurov) orenburgi és szaratkasi metropolita is.

A mostani lépés nem előzmények nélküli, erről bővebben ITT olvashat.