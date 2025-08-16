augusztus 16., szombat

Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot

Az alaszkai csúcstól hangos a világsajtó. A Magyar Nemzet a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatosan megjelent beszámolókat szemlézte.

Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozótól hangos a világsajtó

Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Fotó: Gavriil Grigorov

Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda – idézte az amerikai Fox News televíziós csatorna beszámolóját az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről a Magyar Nemzet. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatóra érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

 Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében – fogalmazott a Fox News. 

A CNN természetesen kritikusan úgy fogalmazott, hogy „konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump–Putyin-csúcstalálkozó”, míg 

a Breitbart  arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt. 

A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről, a Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.

Putyin alaszkai diadala

– írta a brüsszeli Politico.

Az orosz RIA Novosztyi szerint a találkozó esélyt kínál a békére.

Az ukrán sajtó tajtékzott 

– erről és a további, a világsajtóban megjelent cikkekről ITT olvashat

 

