Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot
Az alaszkai csúcstól hangos a világsajtó. A Magyar Nemzet a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatosan megjelent beszámolókat szemlézte.
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool
Fotó: Gavriil Grigorov
Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda – idézte az amerikai Fox News televíziós csatorna beszámolóját az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről a Magyar Nemzet.
Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében – fogalmazott a Fox News.
A CNN természetesen kritikusan úgy fogalmazott, hogy „konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump–Putyin-csúcstalálkozó”, míg
a Breitbart arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt.
Trump–Putyin-találkozó: közeledtek az álláspontok, de a megállapodás még várat magára (videó)
A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről, a Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.
Putyin alaszkai diadala
– írta a brüsszeli Politico.
Az orosz RIA Novosztyi szerint a találkozó esélyt kínál a békére.
Az ukrán sajtó tajtékzott
