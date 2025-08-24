Donald Trump a dél-koreai elnökkel találkozik Washingtonban

A dél-koreai elnök, I Dzsemjong Washingtonba utazik egy fontos találkozóra Donald Trump amerikai elnökkel, miután Tokióban tárgyalt a japán–koreai kapcsolatok javításáról – számolt be a hétfői csúcstalálkozóról a New York Times alapján az Origo.

Isiba Sigeru Japán miniszterelnök (j) és I Dzsemjong dél-koreai elnök a tokiói tárgyalásai utáni sajtóértekezleten 2025. augusztus 23-án. A dél-koreai elnök hétfőn Washingtonban tárgyal Donald Trumppal

Fotó: Kim Kjunghun / Forrás: MTI/EPA/Reuters pool

A cikk szerint a washingtoni találkozón várhatóan a kereskedelem és a biztonság kérdései kerülnek előtérbe.

Miközben Dél-Korea vezetője találkozik Trump amerikai elnökkel, Kína egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban.

Washington egyre nagyobb figyelmet fordít Pekingre, ami megterheli a Dél-Korea és az Egyesült Államok közötti évtizedes szövetséget, jegyzik meg a lapban.