Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját - írta a Magyar Nemzet.

Forrás: Facebook

A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát és az Orange Sun Beach-en strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és

becslések szerint csak a szállásuk került 1,5 és 5 millió forint közötti összegbe.

Az elitkörnyéken az éttermek sem olcsók, így egy öt fős étkezésre akár napi 100 ezer forintot is lehet számolni. És akkor a többi program költségvonzatát még figyelembe sem vettük.

Magyar Péter természetesen a Balatont sem hagyta ki, ami annak tükrében meglehetősen érdekes, hogy korábban kihalt és lepusztult Balatonról kommunikált.

A Tisza elnöke itt sem aprózta el a vakációzást: a siófoki Mala Gardenben szállt meg két éjszakára, ami becslések szerint 715 ezer forintjába kerülhetett. A négycsillagos szállodában egy egyszerű lecsóért is közel 7000 forintot számolnak fel, így belegondolni is durva, hogy mennyit mutathatott a végszámla.

Magyar Péter a fentieken túl is igyekezett kimaxolni a nyári mindennapokat: az udvartartásával közösen eltöltött tiszai kenuzgatása például a számítások szerint 1,4 és 3 millió forint közötti összegbe kerülhetett, de az erdélyi Korondra tett csapatos kiruccanása is 1,5-2 millió forintot emészthetett fel. Mindemellett Magyar Péter Izsák és Orgovány közti quadozgatása (becslések szerint 150 ezer forint) és a barátnőjével együtt töltött balatoni sétarepülőzgetése (becslések szerint két főre 180-380 ezer forint) sem volt olcsó mulatság.

