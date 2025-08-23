augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak a szokásos

2 órája

Ismét nyúlcipőt húzott tokatábornok

Címkék#Honvédelmi Minisztérium#Ruszin-Szendi Romulusz#feleség

Ruszin-Szendi Romuluszt ezúttal luxusutazásairól kérdezte a Hír TV riportere, azonban ő elmenekült a kérdések elől.

MW
Ismét nyúlcipőt húzott tokatábornok

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök több botrány miatt is elhíresült

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Luxusutazásairól szerették volna kérdezni Magyar Péter szakértőjét, de Ruszin-Szendi Romulusz testőrök segítségével menekült a válaszadás elől – derül ki a Hír TV riportjából.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól (HM) Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának.

Mint kiderült, hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt. A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy

a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna rá jogosult, hogy a tárca fizesse neki.

Budai Gyula a Magyar Nemzetnek elárulta, hogy szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.

A teljes cikkért és a videóért kattintson ide. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu