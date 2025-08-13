Dornfeld László szerint ideológia helyett tényeket rögzít az amerikai jelentés

Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, amely az emberi jogi helyzetet értékeli. A dokumentum több részterületre bontva elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban – számolt be a Magyar Nemzet.

A dokumentum kiemelte, hogy

a kormány hiteles lépéseket tett a visszaélések kivizsgálása és szankcionálása érdekében.

Megállapították, hogy

a szólás- és sajtószabadságot általában tiszteletben tartják, a független média aktív és sokszínű. A jelentés pozitívan értékelte a munkavállalói jogok védelmét és a gyűlöletbeszéd elleni jogi eszközöket. Külön hangsúlyozta a kormány elkötelezettségét az antiszemitizmus elleni küzdelemben és a befogadó társadalmi környezet megőrzésében.

Ilyen az, amikor egy ország helyzetét a tények alapján, nem pedig ideológiai szemüvegen keresztül vizsgálják

– fogalmazott a jelentéssel kapcsolatosan Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aki hangsúlyozta, hogy „Bidenék ámokfutása után Trump végre újra szövetségesként kezel minket”.