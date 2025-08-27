2 órája
Kényszersorozás: fiatal férfire támadtak az emberrrablók
Nincs nap, hogy ne érkezne újabb hír az ukrán toborzók erőszakosságáról. Nem szűnik a kényszersorozás, az Origo ezúttal egy Szumiban történt esetről számolt be.
A kényszersorozók továbbra is „önkénteseket” gyűjtenek
Forrás: Anadolu Agency/AFP
Fotó: Narciso Contreras
Egy, az Origo hírportál által kiszúrt videóban az látszik, hogy ezúttal Szumiban zajlott a kényszersorozás: a felvételen látszik, amint a toborzók rátámadnak egy fiatal férfira.
A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a földön fekvő, megbilincselt fiatalt, akit eközben bántalmaznak is.
Rendőri erőszakot vettek videóra Ukrajnában (videó)
Habár az ukrán társadalom már régóta feszült az erőszakos és brutális mozgósítások miatt, ez nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, hogy továbbra is szabad kezet adjanak a kényszersorozóknak.
Ez annak ellenére történik, hogy korábban már több jogvédő szervezet is jelezte: a TCK embereinek nincs joga erőszakot alkalmazni – hívja fel a figyelmet a cikk.
