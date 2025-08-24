augusztus 24., vasárnap

Brutális kényszersorozás

47 perce

Az ukrán embervadász gumibottal ütötte-verte áldozatát

Bár az ukrán hatóságok tagadják, mindennaposak az embervadászok kegyetlenkedései. Zelenszkij emberei nem riadnak vissza a kényszersorozáskor a brutalitástól, ezt bizonyítja egy újabb, megdöbbentő felvétel is. Az Origo hírportál arról is beszámolt, hogy az emberrablók Odesszában akcióztak.

Az ukrán embervadász gumibottal ütötte-verte áldozatát

A kénszersorozók brutalitása határtalan (illusztráció)

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Narciso Contreras

Habár az ukránok továbbra is tagadják, a kényszersorozás és a brutalitás folytatódik Ukrajnában – hívja fel a figyelmet az az Origo.

A hírportál bemutatja a videót, amelyen egy embervadász kegyetlenkedik:  

teljes erővel üti egy férfi fejét egy gumibottal, az sem állítja meg, hogy a szerencsétlen áldozata ordít fájdalmában. 

A sokkoló videót, amelynek a feltöltője úgy kommentálta a borzalmas jelenetet, „szovjet módszerek” – IDE kattintva nézheti meg. 

Zelenszkij emberrablói Odesszában akcióztak

Az Origo arról is beszámolt, hogy Odesszában jelentek meg az emberrablók. A városban különös eset zajlott le: két kisbusz jelent meg egy parkolóban, hogy a toborzóközpont munkatársai „értesítsék” az ott dolgozó parkolóőrt. Az incidens a városban zajló kényszerbesorozási akciók újabb példája – hívja fel a figyelmet a hírportál, amely videót is mutat az akcióról. 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
