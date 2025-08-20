2 órája
Bíróság elé kellett állnia a hazánkból kitiltott antiszemita zenekar egyik tagjának
A london-westminsteri bíróságon zajló szerdai tárgyalására több száz támogatója kísérte el az ír Kneecap zenekar tagját. A zenei formáció ellen azért indult eljárás, mert a zenészei egyikét azzal vádolják, hogy egy betiltott terrorszervezet jelképét jelenítette meg a színpadon. A férfi azzal védekezik, hogy késve került sor a vádemelésre.
A 27 éves férfi, Liam Óg Ó hAnnaidh ellen – aki rajongói körében „Mo Chara” művésznevén, a bíróság előtt pedig Liam O'Hanna néven ismert – májusban emeltek vádat azzal a gyanúval, hogy a betiltott terrorszervezetként számontartott radikális libanoni síita szervezet, a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal a Kneecap együttes 2024 novemberi londoni koncertjén.
A vád szerint a terrorizmus elleni törvény alapján bűncselekménynek minősül bármely eszköz, például egy zászló olyan nyilvános megjelenítése, amely megalapozott gyanúját kelti annak, hogy az elkövető a betiltott szervezet támogatója.
A szerdai meghallgatás fő témája várhatóan Mo Chara azon érvelése lesz, mely szerint jogi szempontból „túl későn” került sor a vádemelésre. Amennyiben a bíróság elutasítja ezt az érvelést, Mo Chara valószínűleg nem kerülheti el a vallomástételt arról, hogy mit tett a koncerten, és bűnösnek tartja-e magát.
Az ír és angol nyelvű rapszerzeményeivel fellépő belfasti Kneecap együttes – amelynek alapvető témái az ír identitás, valamint az Észak-Írországot az Ír Köztársasággal egyesíteni kívánó törekvés támogatása – az utóbbi időben arról vált ismertté, hogy koncertjein rendszeresen jelenített meg palesztinbarát üzeneteket. A májusi vádemelés után az együttes azzal védekezett, hogy a zászlót nem ők vitték fel a színpadra, hanem valaki odadobta, az ügyben indított jogi eljárást pedig „elterelési kísérletnek” minősítette.
Durva üzenetet küldött Orbán Viktornak a hazánkból kitiltott antiszemita együttes
A Kneecap a vádemelésre oly módon is reagált, hogy azóta egyre hangosabb állásfoglalásokat tesz az Izrael és a Gázát irányító palesztin szervezet, a Hamász között kirobbant fegyveres konfliktussal kapcsolatban. Az együttes fellépett a júniusi Glastonbury Fesztiválon is, ahol mintegy 30 ezer rajonjójával együtt hangosan bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, Izraelt pedig azzal vádolták, hogy háborús bűncselekményeket követett el Gázában.
Mint ismert, a zenekar nemrégiben fellépett volna a magyarországi Sziget Fesztiválon is, de a magyar kormány előzetesen arról döntött, hogy kitiltja hazánk területéről az antiszemita és a terroristákat támogató megnyilvánulásairól elhíresült zenei formációt.