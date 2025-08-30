augusztus 30., szombat

Fenyegetőzés

Kocsis Máté: Magyar Péter tényleg összeomlott

Címkék#sajtó#fenyegetés#Kocsis Máté#Magyar Péter

A Tisza Párt enöke közösségi oldalán börtönnel fenyegeti az újságírókat. A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel az őrülttel nem tudják végigcsinálni a kampányt.

MW
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

„2025 augusztus 30. A nap, amikortól muszáj beállnom azok közé, akik szerint Magyar Péter teljesen megbolondult. Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca, ugyanis imént közzétett egy posztot, amiben börtönnel fenyegeti meg a neki nem tetsző újságírókat” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy 

Magyar Péter arról írt, hogy a leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít.

A bűncselekményért pedig börtön jár. Kocsis Máté feltette a kérdést, hogy mi számít bűnös sajtóterméknek. „Hát az, hogy leírták a Tisza második emberének, Tarr Zoltánnak a saját szavait, melyekkel adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén, és megkéri ugyanott a zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek. És azt is mondta, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – írta a frakcióvezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter tavasszal már azt is belengette az újságíróknak, hogy elveszi a lakásukat, amiben a családjaikkal élnek.

Na, akkor várjuk a kommunizmusból itt ragadt MÚOSZ felháborodását, a libsi szerkesztőségek nyílt leveleit, a nagypofájú balos influenszerek tartalmait! De Ursula von der Leyent is érdemes megkérdezni, mit gondol. Amúgy meg ha nem tetszik őfelségének egy cikk, akkor nyugodtan mehet most is a sajtópereket tárgyaló fővárosi bírókhoz, azok elég egyoldalúan balra szoktak ítélni, oda jobboldaliként nem érdemes kerülni, mert nem igazságot szolgáltatnak, hanem kettős mércét, ezt mindenki tudja

– közölte, majd megjegyezte, Magyar Péter végleg megzuhant. „És gondolom, amikor már mind lámpavason meg börtönben lesznek a renitens újságírók és a Tisza politikai ellenfelei a családtagjaikkal együtt, akkor Tarr Zoltán megkezdi a Megbékélés Programját és beköszönt a szeretetország. Bukni fogtok, ti hamis gazemberek” – zárta bejegyzését a politikus.

 

