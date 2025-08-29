augusztus 29., péntek

Átvág a Tisza

Kocsis Máté: Magyar Péterék legújabb bukásával mindenkinek tisztában kell lennie

Címkék#Tarr Zoltán#Dálnoki Áron#Kocsis Máté

Közösségi oldalán jelentkezett a frakcióvezető.

Kocsis Máté: Magyar Péterék legújabb bukásával mindenkinek tisztában kell lennie

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit - írta közösségi oldalán Kocsis Máté

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Hozzátette: de mit is jelentenének a magyar munkavállalók számára a Tarr Zoltán alelnök és a Tisza Párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron által felvázolt adóemelési tervek?
Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. 

A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett. 

Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni!

- írta Kocsis Máté.

A frakcióvezető leszögezte: ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!  

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: előbb meg kell nyerniük a választást, utána MINDENT LEHET(!), de addig beszélni sem szabad nyilvánosan nekik erről. 

Mi viszont fogunk erről a sunyiságukról beszélni: a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit!

- ígérte Kocsis Máté.


Egyre többeknek van elegük az országban Magyar Péterék hazugságaiból, trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie!  

226 nap - zárta közösségi posztját Kocsis Máté.

