Panyi Miklós: ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja (élő)

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Megyei jogú városok esetén is fokozott a kereslet, az ingatlanfejlesztők érdeklődése megindult ebbe az irányba is. Az önkormányzatokkal szintén zajlanak az egyeztetések. A program nagyon meg fogja mozgatni az ingatlanpiacot, a kormány a tulajdonban hisz, az otthonteremtésben. A bérlakás más logika, a kormány szerint a tulajdon a legnagyobb segítség a magyar fiataloknak – szögezte le az államtitkár.

Kombinálhatóak a családtámogatások

Panyi Miklós kitért arra is, hogy az Otthon Startot összehangolják-e egyéb hitelekkel. Közölte: a csoknál, csok plusznál fontos a részletszabályok összehangolása, az értékhatárok és az első tulajdon kérdéskörét kell tisztázni. Elmondta azt is, a csokból szerzett tapasztalatok alapján próbálják majd csökkenteni a bankok adminisztrációs terheit. Szerinte a bankok is így azon lesznek, hogy a legnagyobb kedvezményt biztosítsák a fiatalok részére. Elmondása szerint ügyfélbarát eljárásrend várható.

Megkérdezték az államtitkártól azt is, hogy olyanok, akik korábban felerészben voltak a tulajdonosaik, ők is igényelhetik-e a hitelt? Panyi Miklós hangsúlyozta: próbálták az első otthont életszerűen meghatározni. Kifejtette: például amikor valaki örököl egy kisértékű ingatlant (ami maximum 15 millió forint értékűt jelent), ők is jogosultak a részvételre. Mint mondta, van egy másik szabály is, az 50 százalékos szabály. Aki az alatt van, szintén része a programnak. Ráadásul mindazok, akik a devizahitel-válság miatt vesztették el az ingatlanukat, most ők is lehetőséghez jutnak. Hangsúlyozta viszont: aki nyilatkozik a hiteligényléskor, annak büntetőjogi felelőssége van, nyilatkozati elv van. Ha valaki hamisan nyilatkozik és ez kiderül, visszamenőlegesen vissza kell fizetni a támogatást egy 5 százalékos büntetőkamattal.

Korábban írtuk

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán bejelentkezett a kormányülésről, ahonnan bejelentette: a kormány felállítja az Otthon Start Programirodát. Mint mondta, erről részletesen a Kormányinfón kaphatunk majd tájékoztatást.