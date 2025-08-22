augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Politikai színjáték

1 órája

Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása

Címkék#Lajkó Fanni#országjárás#kudarc#Magyar Péter#Dobrev Klára

A Tisza Párt és a Demokratikus Kolalíció vezetője is országjárással töltötte a nyarat, de a várt siker elmaradt. Lajkó Fanni, az Alapjgokért Központ elemzője szerint sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára kampánya nem hozott áttörést, a két politikus varázsa eltűnt, mert a politikai szereplés mögött nem volt valódi tartalom és hosszabb távú stratégia.

MW
Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása

Magyar Péter rendezvényei kifulladtak

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter és Dobrev Klára sem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain – mondta a Magyar Nemzetnek Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője. 

DOBREV Klára
Sem Magyar, sem Dobrev Klára nem ért el áttörést az országjárásán
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás:  MW

A két politikus nyári országjárását górcső alá vevő elemző szerint sem a közvetlenséget megcélozó Dobrev, sem Magyar egyszemélyes előadsai nem vonzottak tömegeket, a rendezvényeken nem jelentek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott maradt. 

Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik

 – mondta Lajkó a lapnak. 

A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia. Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér

 – emelte ki az elemző, aki szerint Magyar Péter ugyanazokat a lózungokat mondja, de kerüli a hazai és a nemzetközi politikát meghatározó kérdéseket. 

Nem hajlandó állást foglalni olyan ügyekben, mint a Trump–Putyin-, a Trump–Zelenszkij-találkozó vagy az ukrán EU-csatlakozás kérdése. Ilyenkor kitér, színészkedik és inkább a közönség hangulatára játszik, mintsem valós válaszokat adna. Ez a hozzáállás hosszabb távon hitelteleníti a szereplését, és erősíti azt a képet, hogy a Tisza Párt valójában egy egyszemélyes show

 – vélekedett az elemző, aki szerint 

Magyar Péter nyári országjárása politikai értelemben kudarc volt.

Az elemző arra is részletesen kitért, hogy Dobrev Klára sem tudott lényeges előrelépést felmutatni, a DK elnökének nyári vidéki szereplései nem váltottak ki érdemi mozgósítást. 
Lajkó Fanni szerint a fentiekkel szemben 

a magyar jobboldal és a digitális polgári körök (DPK) létrejötte kiemelkedő példát mutat arra, hogyan lehet valódi közösséget építeni és megújulni 

– az ezzel kapcsolatos részleteket, valamint a teljes elemzést IDE kattintva olvashatja el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu