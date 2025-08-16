50 perce
Hallgatással védi Magyar Péter hazugságait a Magyar Orvosi Kamara
Szűkszavúan, szakmai kérdésekre hivatkozva reagált a Magyar Orvosi Kamara a Magyar Nemzetnek a székesfehérvári kórház elleni politikai hangulatkeltéssel kapcsolatos kérdésére. A MOK sunyít Magyar Péter hazugságai és hergelései ügyében – hívta fel a figyelmet a lap.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Attól félek, legközelebb abból lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte” – idézte a lap Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatójának azzal kapcsolatos nyilatkozatát, hogy a napokban Magyar Péter kénytelen volt elismerni, hogy korábbi vádaskodásaival ellentétben a kórházban sikerült jól kezelni egy baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet. Mint az intézményvezető hangsúlyozta: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Mindennap azon dolgoznak, hogy a kórházi baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet minél hamarabb megoldják.
A közösségi médiában és egyéb médiafelületeken számtalan téves információ kering, ami minket próbál meghazudtolni és úgy beállítani, hogy miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy ne tájékoztasson hamisan, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat
– fogalmazott a kórházigazgató, aki azután szólalt meg, hogy Magyar Péter felkereste az intézményt, számonkérve annak vezetését a baktériumfertőzés miatt. A pártelnök Székesfehérváron kijelentette: nemcsak fogyasztásra, hanem fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a kórházi víz, mert fertőző baktériumokat találtak benne. A vádaskodást azzal folytatta: szerinte káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén, az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek, és az osztályon lévőket sem megfelelően látják el – idézte fel a cikk.
A Tisza Párt elnöke azonban, miután személyesen is megtekinthette a kórházat belülről, kénytelen volt elismerni, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.
Az üggyel kapcsolatosan megszólalt Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője és Takács Péter egészségügyi államtitkár is, aki úgy fogalmazott, hogy Magyar Pétert a valós tények nem érdeklik, „ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra”.
A Magyar Nemzet kikérte az ügyben a Magyar Orvosi Kamara véleményét – a MOK lapnak adott válaszát és a teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni.