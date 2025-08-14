Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott

„Az öngól is gól, elvtárs! Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat?” – reagált közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár Magyar Péter Székesfehérváron tett vádaskodásaira. Takács Péter azt írta: „Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”

„Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van” – írta, majd megkérdezte: „Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Magyar Péter kénytelen volt megállapítani, hogy a helyzet kezelése megfelelően zajlik

Attól félek, legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte – jelentette ki Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház vezetője, aki rámutatott: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magát függetlennek nevező médiumokkal felvértezve ma a kórházhoz vonult. A Tisza Párt elnöke korábban azt állította: nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan 2025-ben a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktérium-fertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el – jelentette ki. Azt ígérte a kialakult helyzet miatt számon kéri az intézmény vezetőjét.

Magyar Péter jött, látott, majd konstatálta hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Lőrincz Ákos a HírTV riporterének elmondta: minden nap azon dolgoznak, hogy a helyzetet minél hamarabb megoldják. Számtalan tévinformáció kering a közösségi médiában és egyéb médiafelületeken, ami minket próbál meghazudtolni vagy beállítani, hogy az miért nem úgy van, ahogy tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Nagyon kérek mindenkit, hogy ezt ne tegye, mert ez alkalmas arra, hogy megingassa a bizalmat az egészségügyi ellátórendszerben – tette hozzá.