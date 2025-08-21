1 órája
Magyar Péter embere a tűzijátékot ócsárolta
Unalmas és drága, vélekedett Tarr Zoltán, Magyar Péter embere az augusztus 20-ai tűzijátékról egy posztban, amit aztán el is tüntetett. „Ezek rosszabbak, mint a kommunisták” – reagált a posztra Szarvas Szilveszter.
Magyar Péter embere, Tarr Zoltán becsmérelte a tűzijátékot
Most ért haza a kislányom. Megnézte a tűzijátékot. Azt mondta, kár volt. Unalmasnak és hosszúnak találta. És drágának is, mert mondták neki többen is ott, hogy mennyibe került
– idézte a Magyar Nemzet Magyar Péter emberének a tűzijátékkal kapcsolatos posztját.
Tarr Zoltán
azt is írta, hogy jövőre, Magyar Péter hatalomra kerülése után ilyen se lesz.
Az azóta eltüntetett posztot kiszúrta és reagált rá Szarvas Szilveszter, aki
az 1938 óta élő hagyomány eltörlését igazi cancel culture-nak, az eltörlés kultúrájának nevezte.
