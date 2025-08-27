Kocsis Máté szerint Magyar Péter számára eljött a vég kezdete

Úgy látszik, az egyre fogyatkozó szektán kívül annyira nem díjazták a magyarok a két hónapos nyaralászást, az állandó magamutogatást, a rengeteg hazugságot és fröcsögést, az ukránpárti megnyilvánulásokat, a magyar szuverenitás »kicsi részéről lemondást«, amit Péterünk egy elhallgatott brüsszeli találkozója után dobott be, minden bizonnyal Weber elvtárs kérésére

– fogalmazott.

„Lassan véget érnek a mézeshetek Magyar Péter és választók között, mára egyre többen ismerik fel, hogy ki is ez az ember, hogy egy megbízhatatlan, forrófejű pojácára talán mégsem kellene az országot rábízni”

– írta Kocsis Máté, aki emlékeztetett: a nagy ígérgetések fedezésére Magyar Péterék 22 és 33 százalékos Tisza-adót vezetnének be, ami a párt gazdasági munkacsoportjának anyagából derült ki. Magyar Péter persze ezt is letagadta, mint mindent, ami kiszivárgott róluk és kellemetlen volt – tette hozzá.

Szóval zuhan össze az agresszív MANöken pártja: jelöltek sehol, szakemberek sehol, a számaik romlanak, csak a nagy, üres dumái maradnak, és a valóság, ami szembejön. A munkatársai meg retteghetnek, ma nagyon dühös lesz a pojáca, le fogja őket »büdösözni«, »tehetségtelenezni«, »agyhalottazni«, csak ahogy szokta. Ő ugyanis nem lehet soha hibás, hiszen ő a MAN

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Menczer Tamás: A Tisza Párt szakértője, Raskó György is elismerte, hogy bajban vannak

„Hoppá! Tisza Párt szakértője, Raskó György is elismerte, hogy bajban vannak, «megtorpant» a Tisza” – reagált a közvélemény-kutatás eredményére a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Vagyis elismerte, hogy a Nézőpont friss számai a jelentős Fidesz-előnyről igazak. Raskó szerint a Tisza problémáinak okai »nem tartoznak« a nyilvánosságra

– mutaott rá.

Csak nem?! Vége van, Kicsi?

– zárta posztját a politikus.