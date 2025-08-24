Magyar Péter átvehette „az önimádat Oscar-díját” (videó)

Újabb szintre lépett Magyar Péter önimádata, ennek jegyében pedig komolyan vette a Fidesz frakcióvezetőjének egy hónappal ezelőtt megfogalmazott, humoros javaslatát – idézi fel a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balazs

Persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak, ki tudja

– írta Kocsis Máté július 12-ei posztjában.

A Tisza Párt vezére az országjárásának szombathelyi állomásán arról beszélt, hogy

pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket.

Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni. Mi tisztességesen, normálisan, a magyar embereket felnőttnek nézve szeretnénk kampányolni

– idézte a lap Magyar Péter szavait.