Menczer Tamás: a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja

A Momentumot a magyar emberek a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé. Pedig mekkora várakozás volt feléjük! Jönnek ezek a szép, okos, pirospozsgás, progresszív, liberális fiatalok, a Fekete-Győr Bandi, a Gelencsér Ferike meg a többiek, és majd ők jól leváltják a Fideszt. Aztán kipukkadt a ronda lila lufi. Ez a sors vár a Tiszára is. Még 228 nap